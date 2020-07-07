Госдума освободила от НДС социальные услуги негосударственных организаций

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) услуги негосударственных социально ориентированных организаций, а также закон о бюджетных субсидиях на исполнение социальных услуг.

Документы, инициированные правительством РФ, являются сопутствующими к законопроекту "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", который был принят ранее Госдумой в первом чтении. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ и в Бюджетный кодекс.

Закон о социальном заказе направлен на повышение качества и доступности государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, а также на создание равных условий в части финансового обеспечения оказания таких услуг в социальной сфере для государственных и негосударственных социально ориентированных организаций. При этом в настоящее время при оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере негосударственные организации находятся в заведомо неравных условиях с государственными (муниципальными) учреждениями, говорится в пояснительной записке.

Сейчас оказание услуг учреждениями в рамках государственного (муниципального) задания, которое финансируется из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, не признается объектом налогообложения и освобождено от НДС. Тогда как в отношении оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере для организаций иной организационно-правовой формы такого освобождения от НДС не установлено. Закон выводит из объекта обложения НДС операции по оказанию государственных (муниципальных) услуг в соответствии с соглашениями о государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. Норма позволит создать равные условия налогообложения при оказании государственных (муниципальных) услуг как для государственных учреждений, так и для негосударственных социально ориентированных организаций, указывают в правительстве.

Другим законом в Бюджетный кодекс вводится новый вид бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг, что позволит при необходимости перераспределить бюджетные средства между исполнителями услуг. Закон устанавливает виды предоставляемых субсидий и порядок их предоставления.

Также устанавливается возможность принятия долгосрочных бюджетных обязательств на основании соглашений, заключаемых в целях исполнения государственного (муниципального) социального заказа в случае, если срок оказания государственной (муниципальной) социальной услуги, установленный законодательством РФ, превышает срок бюджетного планирования. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, предоставляемых в соответствии с соглашениями, остаются в распоряжении исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере при условии соблюдения ими условий, установленных такими соглашениями.