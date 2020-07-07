В Волгоградской области собрали первые 500 тыс. тонн зерна

ВОЛГОГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Волгоградские аграрии собрали первые 500 тыс. тонн зерна из 4,1 млн тонн, которые запланировал Минсельхоз для этого региона. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Волгоградская область вошла в активную фазу уборки урожая зерновых. Уже более 500 тыс. тонн зерна отправили в закрома, убрав всего порядка 12% площадей. Мы уверенно смотрим на выполнение задачи, которая поставлена правительством России, по обеспечению продовольственной безопасности: запланированный объем - более 4,1 млн тонн зерна - Волгоградская область даст стране", - приводит пресс-служба слова главы региона Андрея Бочарова, который во вторник в Октябрьском районе провел выездное заседание совета по вопросам развития сельских территорий и АПК при губернаторе Волгоградской области.

По данным пресс-службы, в этом году увеличены площади под озимыми и кукурузой на зерно - именно эти культуры определяют валовое производство зерновых в области, обеспечивая 90% урожая. Сокращены посевы яровых ячменя и пшеницы, которые наиболее подвержены воздействию июньской засухи; расширена площадь, занятая выносливым просом.

Губернатор поставил дополнительные задачи: чтобы нарастить темп работ и минимизировать потери урожая, необходимо оперативно вносить корректировки в планы-графики уборочной страды; также поручено оперативно завершить подготовку инфраструктуры для размещения урожая. Также запланировано увеличение объемов переработки зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника и кукурузы, в том числе с получением экспортоориентированных продуктов.

"Одновременно с уборкой начинается подготовка к озимому севу - особое внимание следует обратить на обработку паров, продумать вопрос увеличения предпосевного внесения минеральных удобрений. Глава региона поставил задачу в плановом порядке продолжить оказание мер финансовой поддержки сельхозпроизводителям, также при проведении работ строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы и правила", - говорится в сообщении.

Бочаров пообщался с молодыми специалистами в сфере АПК, после чего принято решение выйти с инициативой на федеральный уровень о продлении сроков действия льготных сертификатов на строительство жилья в селах - из-за пандемии и введенных ограничений возникают сложности, в частности, с привлечением подрядчиков. "Надо проанализировать ситуацию и обратиться к Минсельхозу России, чтобы вопросы обеспечения жильем перенести на следующий год, использовать сертификаты: лишать людей этой поддержки мы не в праве", - подчеркнул губернатор.