Россельхознадзор обеспокоен обнаружением в кормах из Канады незаявленных ГМО-компонентов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор обеспокоен случаями обнаружения в кормах из Канады незарегистрированных ГМО-компонентов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор сообщил, что обеспокоен продолжающимися случаями выявлений в кормах и кормовых добавках из Канады незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов, и попросил принять все необходимые меры по недопущению поставок в Российскую Федерацию подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Как отметили в российском ведомстве, в случае продолжения выявления подобных нарушений Россельхознадзор будет вынужден рассмотреть вопрос о возможном ограничении поставок всех кормов и кормовых добавок из Канады в Российскую Федерацию.