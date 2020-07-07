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Россельхознадзор обеспокоен обнаружением в кормах из Канады незаявленных ГМО-компонентов

В случае продолжения выявления подобных нарушений ведомство будет вынуждено рассмотреть вопрос о возможном ограничении поставок всех кормов и кормовых добавок из Канады

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор обеспокоен случаями обнаружения в кормах из Канады незарегистрированных ГМО-компонентов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор сообщил, что обеспокоен продолжающимися случаями выявлений в кормах и кормовых добавках из Канады незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов, и попросил принять все необходимые меры по недопущению поставок в Российскую Федерацию подконтрольных товаров с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Как отметили в российском ведомстве, в случае продолжения выявления подобных нарушений Россельхознадзор будет вынужден рассмотреть вопрос о возможном ограничении поставок всех кормов и кормовых добавок из Канады в Российскую Федерацию.

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