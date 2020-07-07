"Салехардский комбинат" за полгода нарастил выпуск консервов на 20%, несмотря на пандемию

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ООО "Салехардский комбинат" (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) по итогам 6 месяцев 2020 года произвел почти 500 тонн консервированной продукции, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нарастить объемы продукции, несмотря на кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, позволила модернизация производства, сообщил ТАСС во вторник директор по экономике и финансам комбината Дмитрий Нырко.

"Подводя итоги первого полугодия, мы можем сказать, что, несмотря на ограничения из-за пандемии, предприятие продолжает работать в плановом режиме и даже наращивать объемы производства. Так, за 6 месяцев мы произвели почти 500 тонн консервов, что на 20% больше аналогичного показателя прошлого года", - сказал он.

Нарастить объемы, по его словам, позволил, во-первых, непрерывный цикл работы предприятия, во-вторых, проведенная модернизация распределительного центра комбината, который позволяет одновременно складировать до 4,5 тыс. тонн рыбы. После модернизации предприятие может принимать объем рыбы, превышающий прошлогодний приблизительно в 4 раза. В 2020 году планируется нарастить мощности почти до 4 млн консервных банок в год. Центр, уточнили на предприятии, открылся как раз перед вводом ограничительных мер - в марте 2020 года.

В пресс-службе комбината добавили, что компания является социально значимым предприятием ЯНАО. По действующему контракту администрацией города Салехарда продукция предприятия была включена в продуктовые наборы для детей школьного и дошкольного возраста, находящихся на дистанционном обучении в режиме самоизоляции.

ООО "Салехардский комбинат" является крупнейшим рыбоперерабатывающим предприятием Ямало-Ненецкого автономного округа. На комбинате производится более 60 видов консервов и 90 видов рыбопродукции. Производственные мощности позволяют перерабатывать более 6 000 тонн рыбы в год, производить порядка 4 млн банок консервов и выпускать иную рыбную продукцию. Предприятие внесено в реестр производителей и поставщиков натуральной и безопасной продукции, которая приготовлена из дикой речной рыбы, выловленной в водоемах Крайнего Севера.