Медведев предложил создать госпрограмму мелиорации земель сельхозназначения

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мелиоративный комплекс в ряде регионов России деградировал до жалкого состояния, нужна отдельная госпрограмма по модернизации земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил во вторник зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании в режиме видеоконференции о ходе реализации Доктрины продовольственной безопасности и подготовки правительством ежегодного доклада президенту.

Он отметил, что отечественный мелиоративный комплекс создавался в 1960-е - 1970-е годы. "В ряде регионов это просто жалкое зрелище, он деградировал и просто был разворован в какой-то период даже", - сказал зампред СБ РФ, подчеркнув, что для исправления ситуации потребуются "очень большие инвестиции". Как отметил Медведев, "сегодня более 70% оросительных и осушительных систем требуют серьезной модернизации".

"Нужно думать над отдельной госпрограммой, которая будет посвящена решению этих проблем", - заявил зампред Совбеза.

По словам Медведева, за период с 1990 по 2018 год "в силу известных экономических причин произошло резкое сокращение" площади сельскохозяйственных земель - с 639 млн га до 383 млн, почти на 40%.

Зависимость от импорта семян

Во время совещания Медведев также предупредил о рисках, возникающих из-за зависимости отечественных сельхозпроизводителей от импортных семян. По его словам, "зависимость от импортных семян особенно ощутима по кукурузе, подсолнечнику, сое, картофелю и по ряду овощных культур".

"Сейчас рынки закрываются, страны общаются гораздо меньше, границы на замке и в этом плане нас никто не может обеспечить, если мы сами себя не обеспечим семенным материалом в той или иной сложной ситуации", - пояснил заместитель председателя СБ РФ.

При этом Медведев отметил, что по ряду показателей отечественное сельское хозяйство достигло хороших результатов, например, по производству зерновых, кормовых культур. "У нас весьма широкий выбор продуктов российского производства, отечественные сельхозпроизводители выходят на зарубежные рынки и не менее важно, чтобы аграрно-промышленный комплекс самостоятельно обеспечивал внутренний рынок основными продуктами питания самого высокого качества. Мы должны наращивать и темпы производства и обеспечивать продовольственную безопасность, независимость на годы вперед", - заявил Медведев.

Нелегальный вывоз сельхозпродукции

Заместитель председателя Совбеза призвал усилить противодействие нелегальному перемещению продукции агропромышленного комплекса (АПК) на границах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "У нас открыты границы с государствами - членами Евразийского экономического союза для перемещения продуктов питания, отсутствует пограничный контроль. И этим, конечно, пользуются недобросовестные участники рынка, которые осуществляют вывоз сельхозпродукции, включая зерно, без оформления товаросопроводительных документов", - указал Медведев.

По его словам, в этой сфере "нужен контроль, нужна государственная информационная система, нужны оперативные меры для пресечения нелегального оборота продукции АПК на границах со странами - партнерами, прежде всего с Казахстаном и Белоруссией".

"Здесь должны взаимодействовать наши контрольные ведомства, а именно Россельхознадзор, пограничная служба, МВД и таможня, а сопроводительные документы для экспорта должны быть понятными", - добавил замглавы СБ РФ.

Новые подходы к селекции

Медведев отметил, что необходимо изменить подходы к селекционной работе в сфере молочного животноводства. По его словам, установлен показатель самообеспеченности страны молоком и продуктами его переработки в районе 90%. "В настоящий момент этот показатель в районе 84,5%, он варьируется [в зависимости] и от региона, и от сезона, - сказал он. - Поэтому в любом случае нужно повышать генетический потенциал животных, от которых зависит производство молока, и менять подходы к селекционной работе".

"У нас отсутствует в этом направлении государственная информационная система, которая осуществляла бы детальный анализ работы организаций, которые, собственно, и формируют эту базу генетических ресурсов", - добавил зампред СБ РФ. Медведев подчеркнул, что этой проблеме нужно уделить особое внимание.