Мишустин выступит с видеообращениями на саммите МОТ и конференции по кибербезопасности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду выступит с видеообращением в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках Глобального саммита Международной организации труда (МОТ) по влиянию пандемии коронавируса на сферу труда. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

Кроме того, как сообщалось ранее, Мишустин в этот же день выступит с видеообращением к участникам международного онлайн-тренинга Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon 2020. Накануне зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с журналистами предположил, что Мишустин в своем приветственном обращении "определит основные подходы в кибербезопасности". Согласно информации на официальном сайте мероприятия, выступление главы кабмина РФ ожидается в полдень.

Саммит МОТ

Глобальный саммит МОТ - мероприятие, в ходе которого представители правительств, работодателей и работников, а также другие участники высокого уровня представляют свое мнение о путях преодоления экономических и социальных последствий ограничений, связанных с коронавирусом. Цель саммита - обсудить проблемы и меры противодействия в странах и регионах, которые все еще борются с пандемией, а также там, где уже приступили к процессу восстановления экономики и рынка труда.

Саммит проходит в режиме онлайн с 1 по 9 июля. В среду, 8 июля, - День мировых лидеров, в ходе которого выступят главы государств и правительств стран - членов МОТ, лидеры организаций работодателей и профсоюзного движения. Их обращения будут посвящены проблемам и возможностям, которые открывает пандемия для сферы труда.

Тренинг по кибербезопасности

Cyber Polygon является инициативой компании Bi.Zone, входящей в группу Сбербанка, и проходит при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума. Как сообщили в компании Bi.Zone, на мероприятии выступят основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, глава Сбербанка Герман Греф, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, председатель Наблюдательного совета Центра кибербезопасности ВЭФ Троелс Ортинг, первые лица ICANN, Visa, IBM и других международных организаций.

В целом в нем примут участие 120 организаций из 29 стран, среди которых крупные банки и технологические компании, представители телекоммуникационного и энергетического секторов, а также команды из государственных организаций, медицинских учреждений и правоохранительных органов.

Конференция предполагает проведение технического тренинга, основной темой которого станет "подготовка к масштабному киберкризису, который может случиться в условиях ускорения цифровизации и роста активности киберпреступников", отметили в компании. Участники отработают различные навыки: отражение активной атаки, расследование уже случившегося инцидента, проверку IT-периметра на наличие уязвимостей, а также сбор информации об атаке для передачи в правоохранительные органы.