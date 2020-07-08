СФ заслушает Мантурова о мерах поддержки промышленности и обсудит закон о разливах нефти

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Члены Совета Федерации намерены заслушать на пленарном заседании в среду министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о мерах поддержки отраслей промышленности в условиях пандемии и обсудить ряд законов, в том числе о ликвидации разливов нефти.

Мантуров выступит с докладом перед сенаторами в рамках правительственного часа. После этого состоится обмен мнениями с учетом ситуации в отдельных отраслях и предложениями, высказанными субъектами РФ. Ранее, как сообщили в пресс-службе СФ, сенаторы в ходе региональной недели провели мероприятия с представителями промышленных предприятий, бизнеса и отраслевых союзов.

Одним из центральных вопросов пленарного заседания, как ожидается, станет закон, который обязывает компании, занимающиеся добычей нефти на суше, иметь механизм финансового обеспечения для ликвидации нештатных ситуаций. Его высокая актуальность связана с произошедшим ранее ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.

Согласно закону, компании, работающие с нефтепродуктами, обязаны будут до 1 января 2024 года разработать и утвердить план предупреждения и ликвидации разливов нефти. Документ утверждается при наличии заключения о готовности эксплуатирующей организации к ликвидации последствий разливов нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных учений, а также по согласованию с Росприроднадзором.

Закон также обязывает нефтедобывающие компании иметь финансовое обеспечение для осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и указывает конкретные механизмы такого финансового обеспечения. Кроме того, документ обязывает компании после ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов проводить рекультивационные и иные восстановительные работы.

Развитие бизнеса в Арктике

Сенаторы планируют обсудить пакет законов, касающихся развития бизнеса в Арктике. Как подчеркнул накануне рассмотрения законов глава комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, правительственные законодательные инициативы направлены на предоставление компаниям, работающим в Арктике, налоговых и иных льгот, введение оптимального режима проверок со стороны госорганов, упрощение порядка предоставления земельных участков и согласования строительной документации.

"Мы добились расширения перечня арктических территорий, на которые будут распространяться вводимые меры поддержки. Усилена роль регионов в отборе проектов для предоставления преференций. Представители региональных властей будут участвовать в работе комиссии, рассматривающей заявки претендентов на статус резидентов Арктической зоны. Именно этот статус дает право на меры поддержки. А региональным корпорациям развития могут быть переданы функции управляющей компании, непосредственно работающей с резидентами", - сказал сенатор.

По его словам, важной новеллой является создание общественного совета Арктической зоны, что позволит обеспечить общественный контроль за отбором и реализацией инвестиционных проектов в Арктике, в том числе с участием представителей коренных народов Севера. "Важно, что итоговая редакция законов о развитии Арктики обеспечивает баланс интересов предпринимателей и коренного населения Арктики. Правительством будет утверждаться особая программа поддержки традиционной хозяйственной деятельности народов Севера. Также будет разработан стандарт ответственности бизнеса перед коренным населением Арктики", - подчеркнул глава комитета. Он рассказал, что в ходе доработки пакета законов учтено предложение о необходимости поддержки не только крупных компаний, но и среднего, малого бизнеса. "Стать резидентами Арктической зоны и получить право воспользоваться мерами поддержки смогут предприниматели, вложившие в новые инвестиционное проекты в Арктике не менее одного миллиона рублей", - пояснил парламентарий.

Ратификации

В повестке заседания значится ратификация договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией, он был внесен на рассмотрение парламента президентом РФ. Договором устанавливаются политические и правовые основы, на которых страны будут выстраивать взаимные отношения. Стороны договорились "рассматривать друг друга как дружественные государства, взаимодействовать на основе доверия и всеобъемлющего стратегического партнерства, руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, а также развивать сотрудничество в указанных в договоре областях". В частности, в оборонной и военно-технической сферах, в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

Согласно договору, стороны намерены противодействовать терроризму, сепаратизму, экстремизму, коррупции и другим видам преступности, укреплять безопасность на пространстве Евразии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поощрять торговое и инвестиционное сотрудничество.

Другой документ, представленный на ратификацию, это соглашение РФ с Сербией о передаче 166-го листа Мирославова Евангелия из фондов Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге в обмен на семь ранних картин Николая Рериха, хранящихся в Белграде.

Мирославово Евангелие - древнейший кириллический памятник сербской письменности (написано около 1180 года), он хранится в Национальном музее Сербии в Белграде, но один лист из него в XIX веке был вывезен в Россию архимандритом Порфирием (Успенским), который обнаружил рукопись в афонском монастыре Хиландар. Этот лист находится в фондах Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге. Учитывая культовое и сакральное значение этого документа для Сербии, Россия откликнулась на просьбу вернуть лист в обмен на семь ранних работ Николая Рериха, оказавшихся в Сербии во время Второй мировой войны.

Согласно пояснительной записке, речь идет о следующих картинах Рериха, хранящихся в Национальном музее Сербии в Белграде: "Святые гости. (Благие посетившие)", "Берендеи. Деревня. (Слобода Берендеева)", "Звоны (Зов колокола)", "Бургустан на Кавказе (Бургустан. Кавказ)", "Святой Сергий (преподобный Сергий Радонежский)", два эскиза костюмов к опере Римского-Корсакова "Снегурочка".

Договоренность об обмене культурными ценностями между Белградом и Москвой была достигнута во время визита в Сербию президента России Владимира Путина в январе 2019 года. Соглашение о передаче Белграду страницы древней кириллической рукописи подписано во время визита в сербскую столицу в октябре 2019 года занимавшего тогда пост премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Другие законы

В повестку заседания включены законы о принятии в гражданство РФ в упрощенном порядке нетрудоспособных иностранных граждан и лиц без гражданства, о создании федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет федерального или регионального бюджетов, а также о праве кабмина отсрочить введение обязательной маркировки ряда лекарств и медицинских изделий.

Кроме того, сенаторы планируют обсудить закон, закрепляющий право семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения службы, на обеспечение жильем независимо от общей продолжительности военной службы погибшего, а также закон, предоставляющий право на отсрочку от призыва по мобилизации для военных запаса с тремя детьми и супругой на поздних сроках беременности. Сейчас им могут воспользоваться только многодетные отцы четырех и более детей.

Как ожидается, будет рассмотрен закон, закрепляющий в Трудовом кодексе РФ гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников.

Еще один закон призван упростить завершение долгостроев в России. Согласно документу, средства компенсационного фонда теперь можно будет использовать на достройку всех домов вне зависимости от уплаты взносов застройщиком по конкретному объекту.