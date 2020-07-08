Байден предложил улучшить систему снабжения США путем ограничения импорта из России

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден предложил собственный план усовершенствования системы снабжения и цепочек поставщиков США, в том числе путем ограничения импорта из таких стран, как Россия и Китай. Об этом говорится в проекте плана, размещенном во вторник на сайте избирательного штаба наиболее вероятного кандидата демократов в президенты Соединенных Штатов.

Зажать импорт

Байден в случае своего избрания президентом в ноябре обещает исключить возможность возникновения "перебоев в поставках товаров, необходимых Америке прежде всего" в случае кризиса или повторения пандемии коронавируса, и "использовать для этого все средства, имеющиеся в распоряжении федерального правительства". "Там, где это будет необходимо для защиты важнейших объектов инфраструктуры и снабжения, он наложит целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия, представляющих угрозу национальной безопасности [США]", - утверждается в проекте.

Бывший вице-президент называет в числе критически важных для США направлений энергетические технологии, полупроводники, электронику, телекоммуникационную инфраструктуру, сырье и товары медицинского назначения, включая средства личной защиты. Демократ не исключает, что данный список со временем может измениться в зависимости от ситуации на товарно-сырьевых рынках и в сфере технологий в будущем. Для оперативного учета таких изменений и своевременной ликвидации перебоев в снабжении Байден предлагает наладить "комплексный процесс", охватывающий все подразделения федерального правительства.

Демократ критикует действующего президента Дональда Трампа за ущемление интересов союзников США и считает более целесообразным в тесном взаимодействии с ними "выстраивать более прочные и надежные цепочки поставок", рассчитанные на отражение "угроз 21-го века". "Союзники США, как и Соединенные Штаты, не должны зависеть от поставок критически важных товаров из стран, подобных Китаю и России", - говорится в проекте, в котором подчеркивается необходимость выработки новых подходов и обновления правил торговли.

Пересмотр раз в 4 года

Байден предлагает добиться поставленных задач за счет наращивания стратегических резервов США, подготовки планов увеличения мощности американских предприятий в случае возникновения кризисной ситуации и борьбы с помехами свободной конкуренции. Демократ хочет приступить к изучению недостатков системы снабжения страны сразу после вступления в президентские полномочия и завершить обзор за 100 дней. В случае победы на выборах он предложит Конгрессу США ввести обязательное правило осуществлять обзор списка стратегических товаров США каждые четыре года.

Проект демократа включает положения об осуществлении фундаментальных реформ, но в целом мало отличается от программы республиканской администрации Трампа, предусматривающей возвращение производства в США, создание новых рабочих мест в стране и устранение бюрократических препон на пути бизнеса.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Съезд республиканцев запланирован в 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.