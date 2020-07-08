Оборот завода тяжелого станкостроения в Краснодаре увеличится в 5 раз после реконструкции

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Ежегодный оборот Южного завода тяжелого станкостроения (ЮЗТС) после окончания работ по реконструкции в 2024 году вырастет в пять раз и будет составлять около 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ЮЗТС Дмитрий Дмитренко.

"Вырастет оборот, после работ по реконструкции расчетный оборот увеличится с 350 млн до 2 млрд рублей в год", - сказал Дмитренко.

Он уточнил, что реконструкция завода началась в 2018 году. Инвестиции обеспечены долгосрочными кредитами. На сегодняшний день полностью закончены все строительные работы, работы по реконструкции, обновлению фасадов и ремонту строительных конструкций. Начаты работы по оснащению новым технологическим оборудованием. Всего за два года в реконструкцию уже вложено около 600 млн рублей.

"К 2024 году вырастет численность до 300-350 человек. Будут полностью введены в эксплуатацию все производственные мощности, все производственные цеха", - добавил исполнительный директор, отметив, что сейчас есть ряд цехов, которые подготовлены под монтаж нового оборудования, но он начнется со следующего года.

Также он сообщил, что после окончания работ по реконструкции на заводе также займутся научными разработками, в частности по автоматизации работы крупных станков и по построению "безлюдного" производства.

О предприятии

ЮЗТС выпускает станки и обрабатывающие центры, которые востребованы во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, оборонно-промышленный комплекс и металлургию. В последние годы аналогичное оборудование закупалось исключительно за рубежом. Также производится глубокая модернизация ранее выпущенной продукции. Власти Краснодарского края ранее заключили соглашение с Южным заводом тяжелого станкостроения о модернизации производства, предприятие вложит более 3 млрд рублей собственных средств в развитие до 2025 года.

О развитии станкостроения в России

В середине июня сообщалось, что Минпромторг РФ предлагает запустить программу субсидирования скидок покупателям российской продукции станкостроения, аналогичную действующей в сельском машиностроении. По итогам 2019 года объем производства станкостроительной продукции в целом в РФ вырос на 5%, а за первые четыре месяца 2020 года - на 30,5%. Примерно 10% от общего объема станкостроительной продукции сегодня экспортируется за рубеж, сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров. Доля российской продукции на внутреннем рынке составила 38%.