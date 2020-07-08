Эксперты считают, что выборы в США и торговые войны усиливают риски для экономики России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Последствия американских выборов, намеченных на 3 ноября 2020 года, и торговой войны между США и Китаем могут негативно отразиться на экономике России, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Негативное влияние на российскую экономику может оказать с одной стороны экономическая турбулентность (после выборов в США - прим. ТАСС), а с другой стороны замедление мировой экономики и соответствующее снижение спроса на сырье из-за торговой войны США и Китая", - считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Геополитические риски возрастают

Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов полагает вероятным, что США на фоне предвыборной дискуссии попытаются ужесточить торговые ограничения по отношению к Китаю, что приведет к сокращению глобального спроса на сырье.

"США подходят к выборам президента в условиях существенного спада в экономике и не менее сильной поляризации общества. Все острые политические вопросы становятся предметом предвыборной дискуссии. На этом фоне очень вероятны попытки ужесточить торговые ограничения по отношению к Китаю. Для России это негативный фактор, так как он приведет к снижению товарооборота между США и Китаем, снизив, как следствие, глобальный спрос на сырье", - считает он.

По мнению эксперта, дополнительный фактор риска связан с возможным ужесточением антироссийских санкций, что, весьма вероятно, в случае победы на выборах кандидата от Демократической партии. "Однако любые эффекты стоит ждать не ранее начала 2021 года, когда избранный президент вступит в должность и сформирует новую администрацию", - сказал Хестанов.

Геополитические риски для российской экономики становятся вновь актуальными, соглашается начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. "Победа демократического кандидата на президентских выборах в США формирует повышенные санкционные риски. Уже сейчас Джо Байден высказывается в пользу жесткой внешней политики в отношении РФ", - отметил эксперт.

Возможные санкции на госдолг ослабят рубль

Выборы в США - не самый значимый фактор, влияющий на курс российской валюты, считает Хестанов. "Влияние нефтяного рынка и бюджетного процесса - куда сильнее. Базовый сценарий заключается в плавном ослаблении курса рубля на 5-7% к концу 2020 года. Однако любые значимые события, связанные с динамикой рынка нефти и/или изменения бюджетной политики, приведут к необходимости пересмотра прогноза", - полагает он.

По мнению Евстифеева, основным риском являются возможные санкции со стороны США, наложенные на рублевый госдолг. "В условиях стимулирующей бюджетной политики Минфин объявляет о наращивании внутренних заимствований, поэтому санкции на ОФЗ могут нарушить планы финансовых властей РФ. В свою очередь, это негативно скажется на динамике рубля, который на таких санкциях может потерять 10-15%. Ослабление рубля традиционно подстегивает рост инфляции и далее негативно влияет на такие компоненты ВВП, как конечное потребление и инвестиции", - считает он.

Эксперты сходятся во мнении, что России выгодно, чтобы крупные экономики - США, Китай, Евросоюз - развивались. "Ослабление экономики Китая в результате трений с США приведет к снижению спроса на товары российского экспорта", - отметил Евстифеев.

"Если экономика будет развиваться, то будет рост спроса на топливо. России выгодно, чтобы экономика в США, в Китае и в Евросоюзе развивалась", - соглашается Остапкович из ВШЭ.

По мнению управляющего активами УК "Открытие" Дмитрия Космодемьянского, нейтралитет России в отношениях между США и Китаем может сослужить экономике РФ добрую службу. "Примеров подобных обогащений за счет невмешательства в большой конфликт немало. Однако на фоне жесткой перестройки экономики в связи с общемировым карантином мы можем не заметить этот эффект в десятые доли роста ВВП", - полагает эксперт.