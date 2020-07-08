Посещаемость в ресторанах и кафе Москвы в июле восстановили на 40% от марта

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Заведения общепита Москвы к началу июля восстановили посещаемость на 40% от показателей марта. Об этом говорится в исследовании компании Hot-WiFi, которая проанализировала данные о посещаемости заведений общественного питания с помощью роутера, который собирает идентификаторы устройств с включенным WiFi.

"За первый период снятия карантина [с 16 по 22 июня] заведения смогли вернуть себе 26,6% посещаемости от среднего показателя марта до начала карантина. В период между 23 и 28 июня этот показатель дорос до 35,3% от мартовских показателей посещаемости до начала "выходных" дней. И, наконец, за последнюю прошедшую неделю рестораны вернули себе 40,3% трафика от показателей докарантинного марта", - говорится в исследовании.

Московские кафе и рестораны не могли принимать гостей с 28 марта, когда началась первая карантинная неделя, и до 16 июня, когда заведениям разрешили открыть летние веранды. В этот период общепит мог работать на доставку и на выдачу заказов.

Пик посещаемости заведений за весь период анализа, по показателям Hot-WiFi, пришелся на 14 марта, после чего процент посещаемости начал постепенно снижаться до нуля, вплоть до начала первой недели ограничений на работу из-за пандемии - 28 марта. Количество посетителей снизилось на 81,3% от среднего показателя посещаемости за март (с 1 по 27 число). Во время "выходного" периода, вплоть до начала июня, показатели посещаемости были близки к нулю. "То, что показатель был все-таки выше нуля объясняется тем, что заведения работали на доставку и выдачу заказов, сотрудники ресторанов выходили на работу, а также клиенты могли приходить за своими заказами. В начале лета, с 1 по 15 июня, показатель посещаемости вырос на 46,8% от среднего показателя во время карантина", - отмечают аналитики.

В первый период открытия заведений пик посещаемости пришелся на на 22 июня - в этот день показатель посещаемости вырос почти на 9% от среднего показателя посещаемости за период между 16 и 22 июня. В период после открытия залов ресторанов пик посещаемости был в пятницу, 26 июня. В этот день показатель посещаемости был на 12% выше среднего показателя посещаемости за последнюю прошедшую неделю июня. По данным Hot-WiFi за последнюю неделю, пик посещаемости пришелся на 3 июля, пятницу, в этот день показатель посещаемости ресторанов был выше среднего показателя за неделю на 2,4%. Также, отмечают в Hot-WiFi, в выходные на последней неделе - 4 и 5 июля - средний показатель трафика был ниже, чем средний показатель посещаемости заведений в будние дни (с 29 июня по 3 июля), на 10,2%.

Hot-WiFi обслуживает порядка 8 тыс. клиентов ("Додо Пицца", "Штолле", "Волконский" и др.) в 13 странах мира. В Москве данные получены на основании показателей около 800 WiFi-радаров.