Все магазины в Нижегородской области могут открыться при подключении видеоаналитики

ТАСС, 8 июля. Все объекты розничной торговли в Нижегородской области смогут начать работу при условии подключения к системе видеоаналитики, которая в автоматическом режиме фиксирует нарушения санитарно-эпидемического режима во время пандемии коронавируса. Соответствующие поправки внесены в указ губернатора Нижегородской области о введении режима повышенной готовности в регионе.

"Установить, что в пилотном режиме в случае оснащения зон приема (обслуживания) посетителей и входных групп системой видеонаблюдения, подключенной к системе видеоаналитики, могут возобновить деятельность объекты розничной торговли, не соответствующие критериям настоящего указа для этапа снятия ограничений", - отмечается в документе.

В настоящее время в Нижегородской области, которая находится на первом этапе снятия ограничений, разрешена работа магазинов до 400 кв. м с отдельным входом, на втором этапе будет разрешена работа магазинов площадью до 800 кв. м.

О системе видеоаналитики

Для подключения к системе необходимо установить видеокамеру. Система видеоаналитики работает на базе искусственного интеллекта. В частности, она автоматически определяет несколько типов санитарно-эпидемиологических нарушений, в том числе нарушение социальной дистанции между посетителями, отсутствие защитных средств, количество посетителей на входе и выходе и другие. Этот анализ система совершает в онлайн-режиме, видеопоток нигде не хранится и не записывается.

Если система зафиксировала нарушение, то создается документ с описанием этого нарушения, он доступен для владельца компании и сотрудника проверяющего органа в личном кабинете на портале "Карта жителя Нижегородской области". За грубые нарушения у организаций будут отозваны разрешения на работу в период самоизоляции.

На первом этапе снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции в регионе, разрешена работа летних веранд ресторанов и кафе, салонов красоты с лицензией на медицинскую деятельность, музеев, зоопарков и библиотек, разрешено возобновить тренировки профессиональных спортсменов.

По данным на 8 июля, в Нижегородской области подтвержден 19 241 случай заражения коронавирусной инфекцией, 13 083 человека выписаны после выздоровления, 275 пациентов умерли.