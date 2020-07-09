Счетная палата не выявила финансовых нарушений при реставрации Новодевичьего монастыря

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ не выявила финансовых нарушений при реставрации ансамбля Новодевичьего монастыря в Москве. Об этом говорится в сообщении ведомства со ссылкой на результаты промежуточной проверки.

"Финансовых нарушений, связанных с неэффективным либо нецелевым использованием средств, не выявлено. Результат промежуточный, учитывая, что предельный срок завершения работ 31 декабря 2020 года", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление аудитора Сергея Штогрина.

Работы идут в рамках комплекса мер по сохранению исторического облика особо ценного объекта культурного наследия "Ансамбль Новодевичьего монастыря". Их выполняет генподрядчик - строительная компания "Под ключ". Государственный заказчик - федеральное автономное учреждение "Роскапстрой" - заключил с компанией "Под ключ" контракт на 547,5 млн рублей в августе 2019 года.

Обновленные коммуникации

Обновленные коммуникации появятся в Новодевичьем монастыре в срок. Было выявлено отставание от графика, но подрядчик внес коррективы, говорится в сообщении ведомства со ссылкой на результаты промежуточной проверки.

"Реконструкция внутриплощадочных инженерных сетей Ансамбля Новодевичьего монастыря должна уложиться в срок. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам промежуточной проверки", - сообщает пресс-служба Счетной палаты.

На 1 января 2020 года техническая готовность объекта составляла 35,9%. "Сейчас практически все строительно-монтажные работы завершены. Подрядчики приступают к благоустройству территории. Поэтому наш вывод - риск недостижения результатов в установленный госконтрактом срок (31 декабря 2020 года) минимальный", - заявил аудитор Сергей Штогрин, чьи слова приводятся в сообщении.

В то же время проверка выявила отставание от графика по всем этапам выполнения работ. Так, сеть электроснабжения по плану нужно было проложить до конца 2019 года. По факту работы завершились только 20 февраля этого года. В среднем отставание составляло около одного месяца. Но, как отметил аудитор, генподрядчик внес коррективы в свои графики.

В Счетной палате добавляют, что в целом все работы соответствуют качеству и утвержденной проектно-сметной документации. Однако одно требование госконтракта строительная компания "Под ключ" не выполнила. В ведомстве поясняют, что в период строительства генподрядчик обязан не реже одного раза в месяц проводить геотехнический мониторинг. Проверка показала, что с начала реализации контракта и до настоящего времени геотехнический мониторинг на объекте не велся. При этом государственным заказчиком - Федеральным автономным учреждением "Роскапстрой" - не были применены штрафные санкции к генподрядчику - общий размер недополученных штрафов и пени расчетно составляют 2,2 млн рублей.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила журналистам, что работы на девяти объектам ансамбля Новодевичьего монастыря завершатся "под ключ" в этом году. Реставрация всего ансамбля завершится в 2022 году. В 2023 году будет продолжено благоустройство и приспособление под музейные пространства.

Несколько лет назад широкий резонанс получило дело, связанное с хищениями средств при реставрации Новодевичьего монастыря. В 2016 году экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов был задержан сотрудниками ФСБ России и арестован Лефортовским судом Москвы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. По версии следственных органов, подозреваемые заключали госконтракты на выполнение реставрационных работ по завышенным ценам, а излишки присваивали себе. 9 октября 2017 года Пирумов был приговорен к 1,5 годам колонии, штрафу в размере 300 тыс. рублей и освобожден в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства. В декабре того же года Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ужесточил ему наказание, увеличив размер штрафа до 1 млн рублей и лишив его государственной награды.

Новодевичий Богородице-Смоленский женский монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III. Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 году ансамбль включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году указом президента РФ был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.