АПИ разработает типовые проекты освоения сельхозземель для всех регионов ДФО

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) составит типовые проекты освоения сельскохозяйственных земель, которые вводятся в оборот в ходе инвентаризации, для всех регионов округа. Об этом сообщил ТАСС директор департамента инвестиционных проектов агентства Абсамат Джанбориев.

АПИ ведет работу по кадастрированию и вводу в оборот неиспользуемых сельхозземель на Дальнем Востоке. В конце июня вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил агентству помочь Забайкалью составить типовые проекты освоения таких земель.

"АНО АПИ помимо привлечения российских и иностранных партнеров на Дальний Восток для реализации проектов, а также поиска потенциальных соинвесторов плотно занимается разработкой типовых проектов. Подобные проекты прорабатываются для всех регионов ДФО", - сказал Джанбориев.

Он также отметил, что агентство в первую очередь нацелено на реализацию крупных сельскохозяйственных проектов на введенных в оборот землях. Сейчас АПИ оценивает, какие направления являются наиболее перспективными для регионов ДФО, и в зависимости от этого создает подходящие типовые проекты для каждого из них.

"Необходимо точечно подходить к каждому кейсу (случаю - прим. ТАСС), учитывать специфику работы в отрасли, рынки сбыта, а также возможные меры поддержки - как федеральные, так и региональные", - пояснил он.

Инвентаризация земель сельхозназначения проводится на Дальнем Востоке по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал во время Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2017 году. АПИ рассматривает свободные участки, а также те, которые находятся в аренде или собственности, но не используются по назначению. Земли ставятся на учет, после чего их можно предоставлять в аренду инвесторам. По оценке АПИ, благодаря инвентаризации на Дальнем Востоке можно ввести в оборот дополнительно до 5 млн га земли.