Кабмин утвердил правила финансирования отдельных программ развития проблемных регионов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила финансирования отдельных программ социально-экономического развития проблемных регионов, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

"Правила финансирования мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами социально-экономического развития таких территорий, утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о республиках Алтай, Карелия и Тыва. Кроме того, правила распространяются на отдельные проекты в Республике Калмыкия, Чувашской Республике, Алтайском крае, Курганской и Псковской областях", - говорится в сообщении.

Утвержденные правила фиксируют порядок и условия предоставления трансфертов из федерального бюджета, а также регламентируют особенности контроля за расходованием средств и сроки подготовки дополнительных нормативных актов. Оценка эффективности исполнения планов будет осуществляться по количеству созданных рабочих мест и успешно завершенных инвестиционных проектов.

В числе проектов, вошедших в индивидуальные программы, - туристско-рекреационные кластеры, технопарки, передовые сельскохозяйственные предприятия, оздоровительные комплексы. Также предусмотрены мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, расширению сетей газоснабжения и совершенствованию транспортной инфраструктуры.

Индивидуальные программы социально-экономического развития составлены с учетом специфики каждого региона и включают в себя меры, направленные на стимулирование экономики. За каждым регионом закреплен курирующий федеральный министр, напрямую работающий с региональным руководством. Это позволит оперативно реагировать на нужды территорий и в случае необходимости вносить точечные коррективы в уже существующие планы.