Власти России и Приморья в два раза увеличили финансовую помощь Владивостоку в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Объем межбюджетных трансфертов в пользу Владивостока после получения статуса столицы Дальнего Востока увеличился почти в два раза - до 9,5 млрд рублей, сообщил в четверг во время отчета за 2019 год перед городской думой глава города Олег Гуменюк.

Президент России Владимир Путин в декабре 2018 года подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. А с 1 января 2020 года Владивосток официально стал и столицей Приморского края.

"Этот год еще раз подтвердил, что для федеральной и региональной власти развитие Владивостока - серьезный приоритет. Доказательство тому - мощная финансовая поддержка и огромное внимание. Только одна цифра: город в 2019 году получил межбюджетных трансфертов в объеме более 9,5 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2018 (4,5 млрд рублей)", - цитирует Гуменюка пресс-служба мэрии.

При этом мэр отметил, что рост населения Владивостока на 1,5 тыс. человек в прошлом году произошел за счет приехавших. Рождаемость в городе пока остается ниже смертности. Численность жителей столицы Дальнего Востока составляет немногим больше 630 тыс. человек.

Доходы бюджета Владивостока в 2019 году составили 19,6 млрд рублей.