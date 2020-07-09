Медведев: цифровая безопасность будет включена в концепцию общественной безопасности

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вопросы цифровой безопасности найдут отражение в концепции общественной безопасности, которая сейчас готовится, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда".

"Мы сейчас как раз готовим предложения о том, что должно войти в концепцию. Эпоха борьбы с коронавирусом нас многому научила", - сказал Медведев. Для примера он привел соблюдение мер бытовой безопасности, что "требует и государственных решений".

"Это касается и компьютерной безопасности, и безопасности в цифровом мире", - отметил заместитель председателя СБ. Он пояснил: "Все ушли в онлайн, а это создает благоприятную среду для кибермошенников, для роста преступности в виртуальной сфере". "На это тоже нужно давать ответ. Причем желательно, чтобы эти ответы давали не одни мы, а вместе с нашими партнерами по международному сообществу", - указал Медведев.

"Преступность такого рода носит трансграничный характер. Зачастую мошенники, которые живут в другой стране или находятся в так называемом даркнете, совершают преступления на территории государства, где в настоящий момент их нет. Но задача правоохранительных органов и спецслужб - постараться выявить весь трафик, понять, что происходило и как", - отметил заместитель председателя Совбеза.

Ранее сообщалось о подготовке Концепции общественной безопасности в Российской Федерации на период до 2030 года.