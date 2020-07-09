Медведев заявил, что цены на курортах РФ должны быть конкурентоспособными

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Цены на российских курортах должны быть приемлемы для разных категорий граждан, чтобы после открытия границ большой поток россиян не устремился на отдых в другие страны, в том числе в Турцию. Такое мнение заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал в опубликованном в четверг интервью журналистам издательского дома "Комсомольская правда".

"По-хорошему, на любом курорте должны быть цены приемлемые для наших граждан, гостиницы должны быть разного уровня, - подчеркнул он. - Ну и нужна точечная поддержка отдельных граждан, которые едут отдыхать". "В противном случае, когда откроются границы (а они рано или поздно откроются), большой поток наших людей устремится, как всегда, за границу, в ту же самую Турцию", - считает Медведев. Он напомнил, что "Евросоюз пока не видит возможности для открытия границ с Россией, хотя внутри Шенгенской зоны это решение принято". "Открыть границы можно только с двух сторон, - заметил зампред СБ РФ. - Рано или поздно это произойдет".

Говоря о ценах на отдых в Сочи, он признал, что "они высокие, и дело даже не в пандемии". "Сочи позиционирует себя как большой респектабельный курорт", - пояснил зампред Совбеза. Он добавил, что в России много мест, которые могут быть привлекательны для туристов. "У нас уникальная, исключительно красивая и очень вдохновляющая страна: Камчатка, Сахалин, Байкал и огромное количество других мест в нашей стране достойны того, чтобы там хотя бы раз в жизни побывать, - уверен Медведев. - Правда, это тоже стоит денег. И это, может быть, не дешевле, чем поездка за границу".

Он назвал хорошим предложение давать субсидии на путевки для детского отдыха в России семьям, где воспитываются двое и более детей. "Это хорошее предложение, нужно только, как принято говорить среди финансистов, найти источник", - сказал на это зампред Совбеза РФ.

Отвечая на другой вопрос, он рассказал, что пока не планировал свой будущий отпуск. "Мне бы хотелось, как, думаю, и довольно большому количеству наших людей, побывать на море, - признался Медведев. - Но поживем - увидим. Сейчас я пока работаю".