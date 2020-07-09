Догузова: юг России обладает большими площадками для строительства новых гостиниц

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Крым и Краснодарский край располагают большими площадками для создания новой туристической инфраструктуры. Об этом заявила в четверг руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Безусловно, и в Крыму, и в Краснодарском крае есть площадки под строительство новых курортов и новых гостиниц, причем они достаточно большие", - сказала она.

При этом глава Ростуризма подчеркнула, что на курортах юга России остро не хватает качественного жилья для туристов. "Самый лучший стимул для того, чтобы качество [туристических услуг] было выше и цены были ровнее и ниже - это строительство новых качественных гостиниц во всех ценовых сегментах", - указала Догузова.

По ее словам, роста цен на отдых на российских курортах не наблюдается. "У нас в целом большое количество предложения по доступным турам у туроператоров, - отметила она. - Так же, как и в прошлом году, средняя стоимость тура начинается где-то от 20 до 35 тыс. рублей".

С 1 июля в России начался полноценный летний туристический сезон. Было принято решение отменить часть защитных мер, введенных ранее в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Туристов принимают в 70 регионах России, в том числе в Крыму и Краснодарском крае.