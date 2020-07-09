Госдума приняла закон об электронных чеках в системе tax free

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит оформлять электронные чеки в системе tax free. Документ инициирован правительством РФ.

Закон предусматривает возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) физическим лицам - гражданам иностранных государств. В документообороте будут участвовать организации розничной торговли, реализующие товары иностранным гражданам, организации, оказывающие услуги по компенсации НДС, а также Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба России. Участники электронной системы смогут обмениваться электронными чеками или сведениями из чеков, а также сведениями об отметках таможенных органов, подтверждающих факт вывоза товара за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС (в редакции первого чтения предполагалось его вступление в силу 1 апреля 2020 года).

С 1 января 2018 г. Налоговый кодекс РФ позволяет иностранным гражданам вернуть НДС при вывозе за пределы ЕАЭС товаров, купленных в России. Возврат налога при этом допускается в отношении товаров, приобретенных только в особых магазинах на территориях, включенных в специальный правительственный перечень. Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).

"Из-за коронавируса туристическая отрасль оказалась в сложном положении, и задача по ее восстановлению требует комплексного подхода. Развитие системы tax free создаст дополнительные условия для повышения привлекательности въездного туризма, поднимет спрос на товары и услуги из России", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.