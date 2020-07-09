Госдума уточнила в I чтении особенности корпоративных процедур в 2020 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий правила проведения в 2020 году годовых собраний акционеров и выдвижения кандидатов в члены совета директоров публично-правовых компаний. Документ был инициирован депутатом от фракции "Справедливая Россия" Михаилом Емельяновым.

Законопроектом, в контексте реализации мер, направленных на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, предлагается на 2020 год уточнить корпоративную процедуру направления предложений о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и выдвижения кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа в связи с продлением в текущем году сроков проведения годовых общих собраний акционеров.

Как подчеркнул автор документа, ранее были приняты законы, согласно которым годовые собрания акционеров могут быть проведены в 2020 году позже, чем это предусмотрено законом об АО, но не позже 30 сентября. Однако сроки выдвижения кандидатов в руководящие органы не были изменены.

"Это январь месяц, и получается, что между выдвижением кандидата и голосованием может быть разрыв в 8-9 месяцев, а в условиях пандемии кандидат может заболеть, или, не дай бог, умереть". В связи с этим предлагается дать возможность выдвинуть кандидатов или заменить уже выдвинутых не позднее чем за пять дней до дня голосования, подчеркнул депутат.