МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ассоциация банков России (АБР) представила банковскому сообществу новый механизм борьбы с кибермошенниками, предполагающий автоматическую блокировку средств на счете злоумышленника по заявлению потерпевшего. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен на согласование регулятору, сообщил ТАСС начальник правового управления АБР Сергей Клименко.

В пояснительной записке к законопроекту (имеется в распоряжении ТАСС) авторы отмечают, что текущее законодательство не соответствует произошедшему ускорению финансовых транзакций, что не позволяет должным образом противодействовать мошенникам. В рамках разработанного инструмента предлагается автоматическая блокировка на 25 рабочих дней переведенной суммы на счете получателя, если от банка отправителя поступило уведомление об оспаривании операции. Таким образом, это дает возможность жертве мошенников получить необходимые основания для дальнейшей блокировки и возврата средств в рамках судебного процесса.

Как отмечает Клименко, сейчас гражданин в случае кибермошенничества может попытаться возбудить уголовное дело, но на практике подобные дела квалифицируются органами предварительно как хозяйственный спор, и по ним выносится отказ. Если потерпевший в результате большого количества усилий все же добивается возбуждения дела, то к этому времени никаких денег на счету мошенника уже нет. "Мы предлагаем пойти немного другим путем - рассматривать это как неосновательное обогащение, и предоставить персональные данные для того, чтобы потерпевший, у которого списали деньги, мог пойти и подать иск о неосновательном обогащении к конкретному физическому лицу. И в рамках подачи иска сразу заявить ходатайство об обеспечении", - сказал эксперт.

Если получатель средств сообщает банку, что не имеет ничего общего с переведенными ему средствами, то деньги сразу возвращаются отправителю. Такая возможность предусмотрена для тех случаев, когда мошенники "прогоняют" украденные деньги через счета третьих лиц. В противном случае банк-получатель передает отправителю данные об адресате платежа, чтобы гражданин мог подать иск к конкретному человеку.

По словам Клименко, в ЦБ подтвердили актуальность и необходимость предложенного АБР инструмента и согласились взять его за основу для дальнейшего детального обсуждения. При этом председатель комитета ассоциации по информационной безопасности Станислав Кузнецов предложил подумать о пилоте предложенного механизма, чтобы ускорить все предложенные наработки. Регулятор в свою очередь эту идею поддержал.

История вопроса

Впервые идею блокировки банковских карт при подозрительных транзакциях АБР представила летом 2019 года. Это озвучивалось как концепция, которая предполагала в случае сомнительной операции блокировку карты получателя перевода на два дня, а в случае обращения отправителя в полицию - на 30 рабочих дней. Тогда ряд экспертов, включая представителей Банка России, скептически отнеслись к данному предложению, посчитав его неэффективным, поскольку мошенники выводят украденные деньги со счета в первые часы после перевода.

Проблеме кибермошенничества с каждым годом уделяется все больше внимания. Сегодня преступники чаще всего используют методы социальной инженерии, когда путем различных уловок эксплуатируется человеческая доверчивость, и жертвы во многих случаях сами переводят средства злоумышленникам. Так, по данным Сбербанкам и специализирующейся на кибербезопасности дочерней компании Bi.Zone, доля социальной инженерии по объему хищений денег в 2019 году выросла до 90% от всех видов кибермошенничеств в России. При этом, как отмечают многие эксперты, в период пандемии коронавируса число попыток кибермошенничества значительно возросло.