Объем инвестиций вырос в Москве за последние девять лет примерно в 2,3 раза

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Москвы показал высокую динамику. За последние девять лет он вырос примерно до 3 трлн рублей в год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с президентом РФ Владимиром Путиным.

"За последние девять лет объем инвестиций в основной капитал увеличился в сопоставимых цифрах в 2,3 раза и приблизился к 3 трлн рублей в год. Это огромная сумма и очень высокая динамика. Конечно, ни одна из мер не может дать такой результат, это комплекс мер по развитию города в целом. Это и сам облик города, и комфортная среда, и развитие этой среды, и крупные инфраструктурные проекты, такие как: строительство метрополитена, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров, пригородного сообщения, крупных дорожных проектов и развитие инженерной инфраструктуры, которая обеспечивает ввод капитальных объектов", - сказал Собянин.

Он отметил, что в городе многие процедуры удалось заметно упростить и ускорить. Например, подключение к инженерным сетям. Раньше в столице на это было отведено 150 дней, сейчас - 25 дней, то есть сроки подключения уменьшились в шесть раз. Во многом эти процессы автоматизированы, и заявителям не приходится собирать много бумаг и заявлений.