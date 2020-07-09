Объем инвестиций вырос в Москве за последние девять лет примерно в 2,3 раза

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Москвы показал высокую динамику. За последние девять лет он вырос примерно до 3 трлн рублей в год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с президентом РФ Владимиром Путиным.
"За последние девять лет объем инвестиций в основной капитал увеличился в сопоставимых цифрах в 2,3 раза и приблизился к 3 трлн рублей в год. Это огромная сумма и очень высокая динамика. Конечно, ни одна из мер не может дать такой результат, это комплекс мер по развитию города в целом. Это и сам облик города, и комфортная среда, и развитие этой среды, и крупные инфраструктурные проекты, такие как: строительство метрополитена, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров, пригородного сообщения, крупных дорожных проектов и развитие инженерной инфраструктуры, которая обеспечивает ввод капитальных объектов", - сказал Собянин.
Он отметил, что в городе многие процедуры удалось заметно упростить и ускорить. Например, подключение к инженерным сетям. Раньше в столице на это было отведено 150 дней, сейчас - 25 дней, то есть сроки подключения уменьшились в шесть раз. Во многом эти процессы автоматизированы, и заявителям не приходится собирать много бумаг и заявлений.
По словам мэра, довольно активную роль играет и конкурентное размещение государственного заказа. К порталу поставщиков, который был создан в Москве, подключились уже около 36 регионов России. Это означает, что 160 тыс. предприятий малого бизнеса в режиме онлайн могут участвовать в закупках в 36 регионах. Это небольшие закупки, но это та самая ниша, которой пользуется малый бизнес.
"С каждым месяцем мы видим нарастание востребованности этого портала. И, конечно, немаловажными являются налоговые инвестиционные стимулы, которые предпринимает правительство России, и городские программы поддержки бизнеса", - добавил Собянин.