Забайкалье за год поднялось на 30 позиций в рейтинге состояния инвестклимата АСИ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Забайкальский край за год поднялся с 84-го на 54-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам опроса, проведенного Агентством стратегических инициатив (АСИ) среди российских предпринимателей, сообщила президенту России Владимиру Путину во время видеоконференции наблюдательного совета АСИ гендиректор агентства Светлана Чупшева.

"Хочу также отметить регионы, которые стали лидерами роста. Нас очень приятно удивил Забайкальский край, который на протяжении пяти лет всегда по оценке предпринимателей занимал самые последние строчки рейтинга. Сегодня с 84-го места регион занял 54-ю позицию и действительно показал очень хорошие результаты в организации взаимодействия с предпринимательством", - сказала Чупшева.

Глава АСИ также отметила качественную работу властей региона при налаживании прямого диалога с бизнесом, организации мер поддержки.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов на заседании наблюдательного совета объяснил такой рост помощью федеральных органов власти: "Это не столько наш успех - это результат совместной, слаженной работы. И это очень хороший пример, который я считаю важным для развития страны, когда органы разных уровней властей достигают таких результатов".

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг оценивает ежегодные усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.