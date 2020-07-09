Новый терминал аэропорта Мэйлань на Хайнане будет сдан в эксплуатацию до конца 2020 года

ХАЙКОУ /Китай/, 9 июля. /ТАСС/. Основная часть работ по второй фазе проекта расширения международного аэропорта Мэйлань в городе Хайкоу (южная провинция Хайнань) завершена, до конца этого года построенные новые объекты, включая второй терминал, будут введены в эксплуатацию. Об этом сообщает местный информационный ресурс " Наньхайван ".

Расширение аэропорта является важной частью проекта по строительству в провинции свободного торгового порта, поскольку основная часть пассажирских и грузовых перевозок приходится именно на воздушный транспорт. В рамках второй фазы этого проекта были построены новые взлетно-посадочные полосы общей протяженностью 3,6 км, а также второй терминал аэропорта площадью 296 тыс. кв. м. В строительство новой инфраструктуры было вложено 17,8 млрд юаней (около $2,5 млрд).

Вся эта новая инфраструктура, пишет ресурс, позволит увеличить общий годовой пассажиропоток до 45 млн человек, а объем грузовых перевозок - до 600 тыс. тонн. Планируется также нарастить международные пассажирские перевозки с 8 млн до 10 млн человек ежегодно.

Второй терминал спроектирован совместными усилиями как китайских, так и зарубежных компаний. Архитекторы интегрировали в его дизайн многие элементы хайнаньской культуры. В центральном зале аэропорта с помощью различных декоративных элементов с изображениями волн, пляжей и красивых пейзажей создана атмосфера тропического острова.

Частью второй фазы проекта расширения этой воздушной гавани станет также создание самого большого в Китае магазина беспошлинной торговли, расположенного в здании аэропорта. В начале июня было объявлено об увеличении квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли на Хайнане с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.), а также расширении списка беспошлинных товаров.