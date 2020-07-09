Комитет Госдумы: многие граждане лишены соцподдержки из-за дефицита бюджетов регионов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Дефицит региональных бюджетов не позволяет оказывать меры социальной поддержки многим нуждающимся гражданам, общенациональный план по восстановлению экономики должен содержать решение этой проблемы. Об этом в четверг заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в ходе обсуждения результатов деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2019 год.

"Подавляющее большинство обращений, по которым оказана помощь, касается сферы защиты социальных и экономических прав граждан. Мы понимаем, что в текущем году в связи с карантином, остановкой экономической деятельности сотен тысяч малых, средних и целого ряда крупных предприятий, большим ростом бедности и безработицы количество проблем в данной сфере значительно увеличится", - цитирует Гаврилова его пресс-служба.

По его словам, имеют место "серьезные системные недоработки" как со стороны федеральных органов исполнительной власти, так и региональных и муниципальных. "Причиной отсутствия эффективной социальной поддержки многих нуждающихся в ней категорий граждан является хроническая нехватка средств доходной части бюджетов регионов и муниципальных образований вследствие несбалансированной фискальной и бюджетно-финансовой политики. Надеемся, что направления по решению этих проблем найдут отражение в программе правительства по восстановлению экономики", - отметил парламентарий.

Говоря о сотрудничестве с омбудсменом, депутат напомнил о принятом весной законе о региональных уполномоченных и законах о гарантиях их независимости. "Мы создали в хорошем смысле слова вертикаль уполномоченных. Самое главное - это существенно увеличивает возможности граждан в регионах быстро и эффективно получить помощь в защите своих прав, ведь не надо теперь все решать через Москву. На федерального уполномоченного ложится теперь дополнительная нагрузка по методической, информационной и образовательной поддержке региональных уполномоченных, определенному контролю и анализу их деятельности", - указал он.

При этом председатель думского комитета считает целесообразным расширить компетенцию уполномоченного по правам человека в России. Речь идет о предоставлении ему права поручать сотрудникам аппарата проверять жалобы граждан и связанные с ними мероприятия. "В этой связи важным вопросом является укрепление финансовой и материальной базы деятельности рабочего аппарата уполномоченного", - заключил Гаврилов.

Согласно исследованию рейтингового агентства "Эксперт РА", дефицит бюджетов субъектов РФ в 2020 году может составить около 200 млрд рублей, это 2,5% от их налоговых и неналоговых доходов. При этом аналитики считают маловероятным сокращение расходов регионов, поскольку перед ними стоят обязательства по реализации национальных проектов, а также финансированию преодоления последствий пандемии.