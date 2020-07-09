Нефть Brent опустилась ниже $42 за баррель

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE в моменте опускалась на 3,1% и достигала отметки в $41,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:45 мск.

По состоянию на 18:05 мск, нефть сорта Brent торговалась на уровне $42,17 за баррель (-2,8%), а цена нефти марки WTI находилась на отметке $39,53 за баррель (-3,7%).

В свою очередь, курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опускается до 71,03 руб. (-0,1%), а курс евро - до 80,18 руб. (-0,5%).