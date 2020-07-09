Путин поручил предусмотреть для молодежи возможность получать статус самозанятого с 16 лет

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября предусмотреть возможность получения гражданами статуса самозанятого с 16 лет. Об этом говорится в поручениях по итогам обращения президента к гражданам РФ, опубликованных в четверг на сайте Кремля.

"Предусмотреть возможность получения физическими лицами, достигшими возраста 16 лет, статуса налогоплательщика налога на профессиональный доход", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент поручил обеспечить предоставление физическим лицам в возрасте от 16 до 18 лет, получившим статус самозанятого, дополнительного налогового капитала в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уплату налога на профессиональный доход.

В обращении к россиянам Путин сообщил, что нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По приведенным им расчетам, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн человек. При этом такие начинающие предприниматели, по словам президента, также получат дополнительные налоговые льготы, а именно - налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект: с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля все российские регионы смогут вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.