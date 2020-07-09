Регионы Дальнего Востока улучшили позиции в рейтинге АСИ о состоянии инвестклимата

ТАСС, 9 июля. Дальневосточные регионы смогли улучшить позиции в инвестиционном рейтинге 2020 года, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Презентация рейтинга прошла в четверг на заседании наблюдательного совета АСИ с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба агентства.

В ходе ВЭФ (Всемирный экономический форум) в 2017 году глава государства поставил губернаторам дальневосточных субъектов задачу за три года добиться вхождения своих регионов в первую половину Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

"Регионы Дальневосточного федерального округа продемонстрировали позитивную динамику в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ. В этом году Республика Саха вошла в первую двадцатку рейтинга, Амурская область, Камчатский край и Сахалинская область - в топ-30, а Республика Бурятия и Приморский край вплотную приблизились к этому показателю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большую работу проделал также Забайкальский край, который смог переместиться с одной из последних позиций в середину рейтинга. "Региональные команды вместе с предпринимателями выделили болевые точки и разработали планы их быстрого устранения с указанием сроков и ответственных, и это сработало", - отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, которая представляла результаты рейтинга на заседании набсовета.

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг оценивает ежегодные усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрацию права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.

Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России, определяет дальнейшую стратегию развития и приоритетов деятельности агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы. Также традиционно перед заседанием набсовета подводятся итоги работы агентства. Так, в 2019 году среди главных тем, которые поднимал Путин, было создание специальной цифровой платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере.