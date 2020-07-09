Трутнев посоветовал Якутии продолжать работу по улучшению инвестклимата

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Якутии, которой удалось добиться заметных улучшений в том числе в состоянии инвестиционного климата, важно продолжать развиваться в этом направлении, считает вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) был представлен ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Якутии в рейтинге этого года удалось войти в двадцатку лучших.

"Основные макроэкономические показатели Якутии по итогам прошлого года показывают положительную динамику, также регион стал лидером на Дальнем Востоке по некоторым показателям, при этом важно, чтобы Якутия не останавливалась и продолжала развиваться. На это обращал недавно внимание Юрий Трутнев во время совещания по социально-экономическому развитию республики", - сказал журналистам помощник вице-премьера Тимур Чернышев.

В ходе ВЭФ в 2017 году глава государства поставил губернаторам дальневосточных субъектов задачу за три года добиться вхождения своих регионов в первую половину Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По данным АСИ, в этом году Якутия вошла в первую двадцатку рейтинга, Амурская область, Камчатский край и Сахалинская область - в топ-30, а Бурятия и Приморский край вплотную приблизились к этому показателю. В целом регионы ДФО улучшили позиции в рейтинге этого года.

Конкурентоспособность делового климата в ДФО

Вице-премьер также отметил, что деловой климат в ДФО должен быть конкурентоспособным. "Юрий Петрович неоднократно обращал внимание глав регионов на необходимость повышать конкурентоспособность инвестиционного климата на Дальнем Востоке, оказывать инвесторам и бизнесу содействие в реализации инвестиционных проектов, обратить внимание на оценку деловой среды и свои показатели в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. <….> Дальний Восток по качеству делового климата должен быть конкурентоспособен и по отношению к другим регионам России, и к странам-соседям", - сказал Чернышев.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин также неоднократно говорил о развитии инвестиционной привлекательности Дальнего Востока во время Восточных экономических форумов. "Вопросы развития экономики и поддержки бизнеса являются основными и во время еженедельных совещаний с губернаторами", - добавил Чернышев.

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг оценивает ежегодные усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрацию права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.

Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России, определяет дальнейшую стратегию развития и приоритетов деятельности агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы. Также традиционно перед заседанием набсовета подводятся итоги работы агентства. Так, в 2019 году среди главных тем, которые поднимал Путин, было создание специальной цифровой платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере.

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