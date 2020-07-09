Трамп счел решение Верховного суда США по его налоговой отчетности политизированным

ТАСС, 9 июля. Президент США Дональд Трамп назвал политически мотивированным решение Верховного суда о предоставлении прокуратуре штата Нью-Йорк доступа к его налоговым декларациям. Об этом он написал в четверг в Twitter.

Ранее Верховный суд США разрешил прокуратуре штата Нью-Йорк получить доступ к налоговой отчетности Трампа. В то же время Палате представителей Конгресса США было отказано в данной просьбе: Верховный суд постановил вернуть рассмотрение этого дела в суды нижней инстанции.

"Верховный суд вернул дело в суд нижней инстанции, прения продолжатся. Все это - политическое преследование, - указал глава Белого дома. - Это нечестно по отношению к президенту или администрации".

Прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс с 2018 года пытается получить данные о налоговых выплатах Трампа и его компании Trump Organization за последние девять лет в связи с проводимым им расследованием. Оно касается роли, которую якобы мог играть действующий американский президент в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним.

Политические оппоненты Трампа, в том числе демократы в Палате представителей Конгресса США, еще со времени предвыборной кампании 2016 года требуют от него опубликовать налоговые декларации, надеясь обнаружить в документах случаи нарушения закона, однако президент под разными предлогами отказывается это сделать. Ранее Трамп заявлял, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим ему нежелательно публиковать информацию о налоговых отчислениях.