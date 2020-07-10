Сахалин вошел в топ-30 рейтинга АСИ благодаря тесному взаимодействию бизнеса и власти

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Сахалинская область поднялась с 43-й позиции национального рейтинга инвестиционного климата и вошла в топ-30 благодаря выстроенной тесной работе бизнеса и власти. Об этом в пятницу сообщается в релизе правительства островного региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу дальневосточным субъектам попасть в тридцатку лучших национального рейтинга инвестиционного климата. Результаты были объявлены в четверг во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

"Сахалинская область существенно улучшила позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности благодаря тому, что нам удалось выстроить тесное взаимодействие между властью и бизнесом. В регионе работают несколько ключевых площадок, где совместно с предпринимателями обсуждаем самые актуальные вопросы бизнеса и находим пути их решения. Мы также разработали план "быстрых побед", который направлен на повышение доступности инфраструктуры и ресурсов, укрепление поддержки малого предпринимательства, повышение эффективности работы механизмов защиты бизнеса", - приводятся в сообщении слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

По информации сахалинских властей, область улучшила позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности не благодаря каким-то конкретным действиям и достижениям, а именно благодаря общей работе бизнеса и власти по всем вопросам, связанным с предпринимательством и улучшением экономической ситуации на островах. Совместно с предпринимательским сообществом региональным властям удалось решить проблемы, ограничивающие развитие бизнеса. Так, значительно сократились сроки выдачи разрешений на строительство, время и количество процедур при регистрации предприятий и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости. В Сахалинской области по принципу "одного окна" работает центр "Мой бизнес". Обратившись туда, предприниматели могут решить вопросы, связанные с организацией деятельности.

Кроме того, в регионе переформатирована работа "Корпорации развития Сахалинской области". Она будет оказывать помощь в создании индустриальных парков и участвовать в реализации стратегических для Сахалина и Курил проектов. Значительную роль в улучшении деловой активности сыграл Сахалинский Фонд развития предпринимательства. Особенно актуальной его работа стала в период пандемии. В области приступили к созданию клуба развития бизнеса, в который войдут ведущие предприниматели региона.

Национальный рейтинг составляется на основе оценок бизнеса и экспертов. Критерии - уровень административных барьеров, развитие институтов поддержки бизнеса и инфраструктуры. В частности, в расчет берется длительность процедур по подключению предприятий к инженерным сетям, выдаче разрешений на строительство, регистрации права собственности. Также оценивается уровень различных услуг и сервисов для предпринимателей, состояние инфраструктуры - дорог, коммуникаций, наличие технопарков и подготовленных кадров для нужд экономики.

О наблюдательном совете

Наблюдательный совет АСИ, возглавляемый президентом России, определяет дальнейшую стратегию развития и приоритетов деятельности агентства, а также одобряет новые проекты и инициативы. Также традиционно перед заседанием набсовета подводятся итоги работы агентства. Так, в 2019 году среди главных тем, которые поднимал Путин, было создание специальной цифровой платформы, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес, создание условий для развития волонтерского движения для эффективного сотрудничества государства и бизнеса, НКО в социальной сфере и многое другое.