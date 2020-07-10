В России готовятся внедрить около 25 продуктов, созданных на конкурсе "Цифровой прорыв"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские компании, учебные заведения и госорганы готовятся к использованию около 25 программных продуктов, которые были созданы участниками конкурса для IT-специалистов "Цифровой прорыв". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба организаторов проекта.

"Готовятся к апробации, доработке и внедрению порядка 25 решений, которые разработали участники конкурса "Цифровой прорыв" в рамках хакатонов (многочасовых марафонов по разработке компьютерных программ - прим. ТАСС), состоявшихся в рамках проекта", - говорится в сообщении.

В частности, команда участников "Цифровая лаборатория" создала платформу для неформального общения на конференциях, которая предусматривает в том числе систему онлайн-перевод на иностранные языки.

В свою очередь, команда участников "105" адаптирует для Брянского государственного университета цифровую платформу, которая поможет "оценивать по различным параметрам дисциплины и качество преподавания, мониторить динамику изменения качества образовательной программы, визуализировать данные оценки образовательных программ и экономить до 720 человеко-часов в год рутинной работы сотрудников вуза".

Также в рамках этого проекта планируется создать мобильное приложение, которое позволит студентам и преподавателям общаться в режиме онлайн.

Еще один проект создан командой "Bonch.dev" и готовится для администрации в Ростовской области. "Проект "Единство" - это мобильное приложение, призванное не только выделить лидеров общественного мнения, но и предложить гражданам удобный аппарат создания инициатив", - уточнили в пресс-службе.

Участники со всей страны

Организаторы напомнили, что в течение июня в рамках конкурса прошли два хакатона, в которых в общей сложности приняли участие более 8,1 тыс. человек, объединенных в 460 команд. "В рамках двух этапов, каждый из которых длился 36 часов, участники суммарно создали 157 цифровых решений. Грантовый фонд для победителей двух этапов составил 25 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

Первый хакатон прошел 5-7 июня в 80 субъектах РФ. Самое большое количество участников представляло Москву, Санкт-Петербург, а также Оренбургскую область.

Руководитель "Цифрового прорыва" Сергей Плуготаренко сообщил, что средний возраст зарегистрированных участников составил 28 лет. Большинство (37%) - это профессионалы старше 40 лет. Молодых людей в возрасте 18-22 лет было 25%. Мужчин зарегистрировалось больше: 80% против 20% женщин, добавил он.

Во втором хакатоне, который проходил 19-21 июня, также участвовали специалисты из 80 регионов РФ. При этом больше всего участников представляли Москву, Московскую и Саратовскую области.

По словам генерального директора автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, из указавших позицию участников большинство инженеры, программисты и веб-дизайнеры.

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - стартовал в апреле 2019 года. Задания для конкурсантов готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата РФ, Ростелеком, Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО "Газпром нефть", госкорпорация "Росатом", МТС и "Мегафон".

Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".

Второй конкурс стартовал в марте. Заявки для участия в проекте подали более 12 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.