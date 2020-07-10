Пандемия привела к минимальному за 11 лет уровню проверок бизнеса в России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса привела к минимальному за последние 11 лет уровню числа проверок бизнеса контролирующими органами в России. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, в ряде регионов число проверок предпринимателей сократилось на 70-80% в связи с введенным мораторием на проведение проверок.

"Особое внимание уделялось своевременному исключению мероприятий из сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год. Так, за 2,5 месяца действия моратория прокурорами Нижегородской области приняты меры к исключению свыше 80% из числа запланированных контролерами проверок, в Пермском крае - 75%, Кировской области - 73%. Прокурорами Уральского федерального округа исключено более 10 тыс. мероприятий по контролю, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов - свыше 30 тыс.", - сообщили в Генпрокуратуре.

"Всего количество плановых проверок, подлежащих проведению в текущем году, уменьшилось на 150 тыс. и стало минимальным за 11-летний период формирования планов [проверок бизнеса]", - отметили в надзорном ведомстве. В апреле и мае генпрокурор России Игорь Краснов на оперативных совещаниях с прокурорами Дальневосточного, Приволжского, Сибирского, Уральского и Центрального федеральных округов поставил задачу сокращения числа контрольных мероприятий в отношении предпринимателей. "Надзор в данной сфере был сфокусирован на неукоснительном соблюдении моратория на проведение проверок", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Работа по сокращению числа внесенных в сводный план проверок не завершена более чем в 20 регионах. Кроме того, отметили в Генпрокуратуре, в текущем году значительно расширено число внеплановых проверок, подлежащих согласованию с прокуратурой, что привело к росту заявок контролирующих органов. По указанию генпрокурора РФ прокуроры исходили из необходимости минимизации таких проверок. В период действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прокуроры Мордовии, Тувы, Алтайского края, Рязанской области отказали в удовлетворении 70-80% таких заявлений. Еще в двух десятках регионов прокуроры отклонили половину предложенных внеплановых проверок.

Проверки в условиях пандемии

В Генпрокуратуре также отметили "неединичный характер" нарушений контролирующими органами законодательно установленного запрета на проведение проверок бизнеса в условиях пандемии. Они выявлялись в республиках Алтай, Саха (Якутия), Алтайском крае, Кемеровской, Костромской, Новосибирской, Орловской областях, Еврейской автономной области и других регионах страны. В Удмуртии, Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе выявлялись случаи организации проверок без согласования с прокуратурой. В Башкирии, Липецкой области, Москве пресекались выездные контрольные мероприятия, которые могли быть проведены дистанционно. После вмешательства прокуратуры результаты незаконных проверок отменены, виновные должностные лица контролирующих органов подвергнуты дисциплинарным и административным взысканиям.