За неделю пользователи "Честного знака" проверили более 1 млн товаров

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пользователи приложения "Честный знак" за неделю после старта обязательной маркировки лекарств, обуви и табачной продукции проверили более 1 млн товаров. Об этом в пятницу сообщает оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"За неделю после старта обязательной маркировки лекарств, обуви и табачной продукции пользователи приложения "Честный знак" побили рекорд сканирований кодов на товарах - более 1 млн", - сообщили в пресс-службе оператора, отметив, что неделей ранее было просканировано 765 тыс. кодов.

По данным ЦРПТ, наиболее часто пользователи приложения проверяют обувь: за неделю с 1 по 7 июля просканировано 768 тыс. товаров. Табак с начала июля проверили более 300 тыс. раз, лекарства - более 12 тыс. раз.

"С 1 июля маркировка обуви, сигарет и лекарств стала обязательной - этот фактор стал одним из слагаемых успеха. Еще один - это наша акция с призовым фондом в полмиллиона рублей. За выполнение заданий самые активные получат вознаграждение. Шанс получить приз есть до 31 июля", - пояснил руководитель мобильного приложения "Честный знак" Евгений Матвеев.

Всего приложение скачали около 900 тыс. раз, добавили в ЦРПТ. При сканировании кодов Data Matrix пользователи получают информацию о легальности товара, а также дополнительные данные о производителе, сроке годности, комплектации упаковки.

Согласно постановлению правительства РФ, обязательная маркировка лекарств и обуви началась с 1 июля. Также с июля вступил в силу запрет на оборот немаркированных сигарет.