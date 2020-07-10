В Удмуртии начали сдавать в аренду леса для сбора березового гриба

ИЖЕВСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Удмуртии начали сдавать в аренду предпринимателям леса, первый реализуемый в Балезинском районе проект связан со сбором березового гриба, из которого будут получать лекарства, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минприроды республики.

"В Удмуртии начаты работы по новому виду использования лесов - заготовке пищевых лесных ресурсов и сбору лекарственных растений. До настоящего времени, жители республики собирали ягоды, грибы и травы только в личных целях. Сейчас же, с целью развития предпринимательской деятельности, проведены первые аукционы в этой сфере и уже в этом году в Балезинском районе планируется начать заготовку чаги - березового гриба, в лекарственных целях", - сказано в сообщении.

По информации министерства, арендатор получит 43 тыс. га леса, где сможет начать сбор грибов. Бюджет благодаря этому будет ежегодно получать более 3 млн рублей арендной платы.

По данным Минприроды Удмуртии, сейчас на территории региона используется не более 5% от имеющихся не древесных и пищевых лесных ресурсов. Наиболее перспективные направления бизнеса в этой отрасли - производства по переработке ягод, грибов и лекарственных растений, считают в министерстве.

"Развитие деятельности по сбору и переработке дикоросов это одно из ключевых направлений в развитии лесного хозяйства региона. С учетом потребности рынка в указанной продукции, мы в плановом порядке будем продолжать эти работы. Это позволит увеличить доходную часть консолидированного бюджета и создать новые рабочие места", - цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова.