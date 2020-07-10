NYSERDA и Smart Grid Solutions займутся интеграцией "умных" счетчиков в единую платформу

ТАСС, 10 июля. Управление по энергетическим исследованиями и разработкам штата Нью-Йорк (NYSERDA) заключило партнерство с технологической компанией Smarter Grid Solutions для реализации проекта в рамках инициативы Future Grid Challenge. Участники проекта изучат возможности интеграции "умных" счетчиков с помощью онлайн-платформы, сообщает издание Smart Energy International.

"Мы планируем разработать эффективное решение, которое позволит анализировать тенденции в потреблении энергии и значения ключевых эксплуатационных параметров, регистрируемых "умными" счетчиками. Гибкость платформы ANM Strata позволит обеспечить плавный переход от лабораторных испытаний к полевым условиям для проведения тестирования", - сказал старший инженер Smarter Grid Solutions Тим Макдаффи.

В рамках проекта NYSERDA, Smarter Grid Solutions, Borrego Solar и команда исследователей из Политехнического института Ренселлера продемонстрируют, как "умные" инверторы могут быть интегрированы с передовой системой управления распределенными энергоресурсами для обеспечения надежности сети. Новая платформа будет протестирована в энергосети компании Orange & Rockland Utilities.

С 2016 года в рамках программы Future Grid Challenge NYSERDA выделила более $53 млн в рамках 69 контрактов на реализацию технологических проектов в энергетике.