Причиной сбоя в работе TikTok могла стать перегруженность серверов в Вирджинии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Причиной сбоя в работе социальной сети TikTok, произошедшего ночью, могла стать перегруженность серверов в Вирджинии. Сейчас соцсеть работает в штатном режиме, сообщили ТАСС во внешней пресс-службе сервиса.

"Этой ночью некоторые из наших пользователей столкнулись с проблемами в работе приложения, связанными с уведомлениями, отображением лайков и количества просмотров, а также с проблемой загрузки видео на некоторых страницах приложения. Проблемы, по-видимому, были вызваны более высоким трафиком, чем обычно, на наших серверах в Вирджинии, что привело к временным сбоям в обслуживании. Мы решили проблему и изучаем ее причину", - сообщили в компании.

В четверг вечером в ряде стран наблюдались проблемы в работе TikTok. По данным сайта сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбои начались с 14:09 по времени Восточного побережья США (21:09 мск). Отчеты о проблемах поступали из многих штатов США, из стран Европы, в других регионах мира также информировали о сбое, однако сообщений из них приходило меньше.

У 93% сообщивших о неполадках пользователей наблюдали проблемы с просмотром видео, 3% не могли опубликовать файлы в соцсети, еще 2% не могли зайти в свою учетную запись.

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.

В понедельник в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти не исключают возможности заблокировать на территории страны работу TikTok и других социальных сетей, созданных в КНР. Помпео также напомнил, что американские власти ранее объявили китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности страны.