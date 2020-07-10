Бурятия планирует повышать уровень своей инвестпривлекательности за счет IT-технологий

УЛАН-УДЭ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Республики Бурятия планируют повышать уровень инвестиционной привлекательности региона за счет IT-технологий и качественной подготовки кадров. Об этом сообщила ТАСС в пятницу министр по инвестициям Бурятии Дарья Архинчеева.

Регион в 2020 году поднялся на 32-е место в рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ, улучшив позицию 2019 года на 17 пунктов и позицию 2018 года на шесть пунктов.

"Мы видим, что пандемия значительно повлияла на планы тех, кто планировал новые проекты и корректирует планы тех, кто уже начал их реализацию. Но одновременно открываются новые ниши и сектора, в которых республика может быть сильна, - это технологии и, в частности, IT-инициативы. Здесь сразу же возникает вопрос в подходящих кадрах. Так, один из показателей рейтинга - оценка доступности необходимых трудовых ресурсов. Мы инициировали работу по подготовке кадров для нужд инвестора", - сказала Архинчеева.

В 2019 году в Бурятии был проведен круглый стол с крупнейшими инвесторами, учреждениями среднего профессионального образования и Агентством по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке и в Арктике.

"Следующий этап работы по подготовке кадров для приоритетных отраслей экономики Бурятии - туризма и добывающей промышленности - запланирован совместно с АРЧК на начало сентября, - отметила министр. - В ближайшее время, надеюсь, даст свои положительные результаты взаимодействие с национальным центром ГЧП - структурой ВЭБ, которое мы начали недавно совместно с проектным офисом по национальным проектам. Здесь особенно важна включенность представителей муниципальных образований, которые уже получили доступ к бесплатным образовательным ресурсам по данному направлению".

Проделанная работа

Высокие результаты Бурятии в рейтинге 2020 года, подчеркнула министр, - это следствие сплоченной работы как на муниципальном, так и региональном уровнях, а также активная работа не только по крупным проектам, но и с представителями малого и среднего бизнеса.

"В 2019 году Бурятия занимала 49-е место, в 2018 году была 38-й. Можно однозначно отметить, что результаты проделанной работы результаты рейтинга в 2020 году - это не просто возвращение к ранним позициям, но и достижение новых высот. Это результат слаженной работы команды под руководством главы Бурятии Алексея Цыденова, следствие сплоченной работы как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Были поставлена задача по вхождению в топ-30 рейтинга, и мы вместе над этим работаем", - сказала собеседница.

Она подчеркнула, что особенную положительную динамику можно отметить по таким пунктам, как оценка деятельности органов власти по регистрации юридических лиц, где Бурятия из последней группы D перешла сразу в "высшую лигу". Также высоко оценена удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям.

Архинчеева отметила важность работы не только по крупным инвестпроектам, но и с представителями малого и среднего предпринимательства. "Респондентами в опросе [при составлении рейтинга] являются не только инициаторы крупных проектов, но и индивидуальные предприниматели - представители среднего и малого бизнеса, которые также формируют представление об инвестиционном климате, читай, реализовывают в полной мере инвестиционный потенциал республики", - сказала она.

Один из показателей, над которым в регионе еще необходимо поработать, - излишние контрольно-надзорные мероприятия в отношении бизнеса. "Это один из тех показателей, по которому Бурятия, судя по рейтингу, не на самом высоком месте. Также находящаяся в ведении министерства экономики Бурятии региональная организация по привлечению инвестиций - Фонд регионального развития - не была оценена высоко", - пояснила Архинчеева.

Инвестклимат на Дальнем Востоке

В ходе Восточного экономического форума в 2017 году глава государства Владимир Путин поставил губернаторам дальневосточных субъектов задачу за три года добиться вхождения своих регионов в первую половину национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В рейтинге 2020 года регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) смогли улучшить позиции. Позитивную динамику продемонстрировала в том числе Республика Бурятия, приблизившись к топ-30.

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг оценивает ежегодные усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрацию права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работу институтов для бизнеса и поддержку малого бизнеса.