В Петербурге испытывают беспилотный автомобиль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Российский беспилотный автомобиль, разработкой которого занимается команда инженеров петербургской компании НПО "Старлайн", начали испытывать на дорогах Петербурга. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель проекта "Старлайн" Борис Иванов.

"Мы первый раз выехали в город, на дороги общего пользования. Испытываем, как автомобиль ведет себя в реальном, живом трафике. Посмотрим, что нужно дорабатывать и что для этого нужно сделать. Тестировать будем, пока не достигнем желаемого результата: уверенное движение автомобиля в городской среде с учетом всех пробок, учетом непредсказуемости поведения водителей", - рассказал он.

Первые испытания машины прошли в районе Марсова поля Санкт-Петербурга. Во время тестирования в салоне беспилотника для контроля движения находился инженер-испытатель.

В конце мая беспилотник прошел государственные дорожные испытания и получил сертификацию. Проведением сертификации и оценкой беспилотных автомобилей занимается государственный научный центр ФГУП "НАМИ", который разрабатывает и испытывает автотранспортные средства.

Беспилотный автомобиль StarLine сегодня умеет достаточно уверенно двигаться в условиях малозагруженного города. Он определяет дорожные знаки, светофоры и пешеходов, объезжает препятствия, может перестраиваться на другую полосу. Ранее беспилотник уже тестировали на закрытых площадках на территории Сколково, он участвовал в заезде у Крымского моста и стал финалистом гонки беспилотников "Зимний город", которая состоялась в 2019 году.