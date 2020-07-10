Основатель Alibaba заявил, что пандемия коронавируса ускорила развитие цифровых технологий

ТАСС, 10 июля. Пандемия коронавируса не воспрепятствовала технологическим преобразованиям, а, напротив, ускорила темпы развития цифровых технологий. Об этом заявил в пятницу основатель китайской компании Alibaba, сопредседатель Группы экспертов ООН высокого уровня по цифровому сотрудничеству Джек Ма.

Выступая на открытии Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае посредством голографической проекции, Джек Ма отметил, что распространение коронавируса, в частности, способствовало исследованиям и разработкам технологий в области медицины. "В случае подозрения на инфицирование коронавирусом врач обычно тратит на изучение снимков компьютерной томографии 15-20 минут, но теперь машина (компьютерный алгоритм - прим. ТАСС) выполняет эту работу всего за 20 секунд, то есть в 60 раз эффективней, чем доктора", - цитирует Джека Ма в пятницу агентство "Синьхуа".

Ма также отметил, что на конференции 2019 года участники активно обсуждали проблему роботизации общества и замены человеческого труда компьютерами. Сейчас же, по его словам, замещение людей роботами и алгоритмами - одна из самых насущных задач. "У вируса нет паспорта, для него не существует государственных границ, - отметил Джек Ма. - Границ никогда не должно быть и у технологий".

Шанхайская Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит с 9 по 11 июля. Более 3 тыс. гостей принимают участие в ней посредством видеосвязи и около 200 спикеров выступят лично. Впервые конференция прошла в Шанхае в 2018 году, с тех пор она стала влиятельной платформой для сотрудничества и обмена опытом предпринимателей в области искусственного интеллекта.