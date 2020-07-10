Кафе и рестораны в Ярославской области начнут работать в полном объеме с 11 июля

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Все заведения общественного питания начнут работать в полном объеме в Ярославской области с 11 июля, ранее кафе и рестораны работали в режиме доставки, обслуживали посетителей на верандах. Об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Уже завтра разрешим работать в полном объеме всем заведениям общественного питания - ресторанам, кафе, барам, столовым, в том числе тем, что расположены на фудкортах торговых центров. Несколько сомневались в этом решении, потому что после открытия летних веранд некоторые позволили себе обслуживать посетителей и во внутренних помещениях. Однако из-за недобросовестности одних не должны страдать другие. Большая часть владельцев кафе, в которых не было уличных площадок, соблюдали ограничительные меры", - написал Миронов.

Он отметил, что возобновившие работу заведения общепита должны выполнять требования Роспотребнадзора. "Мы будем строго за этим следить. На проверку выйдут специалисты департамента АПК и потребительского рынка. Не хотим допустить отката назад", - добавил губернатор.

Миронов также сообщил, что в регионе до 1 августа продлен масочный режим, контроль за его соблюдением будет ужесточен.

Ярославская область с 20 июня перешла на второй этап снятия ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса. С определенными ограничениями в регионе работают фитнес-центры и непродовольственные магазины, 27 июня открылись торговые центры.

В Ярославской области за сутки выявлено 43 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 5 190 случаев. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 4 214 человек, умерли 22.