В Пензенской области разрешили возобновить работу обрабатывающим производствам

ПЕНЗА, 10 июля. /ТАСС/. Обрабатывающие производства могут возобновить свою деятельность в Пензенской области. Соответствующее изменение в постановление правительства региона о дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции внес губернатор Иван Белозерцев, сообщается в пятницу на сайте правительства Пензенской области.

"Изменения предполагают возобновление деятельности всех обрабатывающих производств, входящих [в соответствующий] раздел Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Данная мера введена в связи с реализацией плана поэтапного выхода из режима ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Пензенской области", - говорится в сообщении.

В частности, к работе могут приступить компании и предприниматели, которые занимаются производством продуктов и напитков, одежды, мебели, компьютеров, автотранспортных средств. Также разрешено открыться металлургическим компаниям компаниям, производителям лекарств, химической продукции, бумаги.

Пензенская область с 19 июня перешла ко второму этапу снятия ограничений. В регионе возобновлена деятельность летних веранд, сезонных летних кафе и террас при стационарных предприятиях общественного питания, придорожных кафе, рынков и ярмарок непродовольственных товаров. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 26 июля, самоизоляция остается обязательной для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Масочный режим и социальное дистанцирование также сохраняются.

В Пензенской области, по данным на 10 июля, зарегистрировано 5 663 случая заражения коронавирусной инфекцией, 5 126 человек выписаны после выздоровления, 60 пациентов умерли.