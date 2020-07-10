В Чувашии создадут территорию опережающего экономического развития

ТАСС, 10 июля. Решение о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Новочебоксарске принято по итогам встречи врио главы Чувашии Олега Николаева с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, которая прошла 9 июля в Москве. Об этом в пятницу написал врио главы республики Олег Николаев на своей странице в социальной сети Instagram.

"Мы планировали, что Новочебоксарск получит статус ТОСЭР, когда составляли индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии. Сейчас принципиально договорились об этом с министром экономического развития России Максимом Геннадьевичем Решетниковым", - написал он.

Николаев уточнил, что статус позволит создать в городе особые условия для открытия новых предприятий, не связанных с химической промышленностью. По данным правительства республики, в отраслевой структуре города Новочебоксарска большую долю занимают предприятия химической промышленности. Около 50% промышленного производства составляют градообразующее предприятие ПАО "Химпром" и ряд других химических предприятий ООО "Перкарбонат", ЗАО "Дюпон-Химпром", ООО "НПП "Спектр", ООО "Элкон", ООО "Термика".

"Уже сейчас в ожидании этого статуса находятся пять потенциальных резидентов: ООО "Хевел", ООО "Волжская перекись", АО "Лента", ООО "ОСТИУМ", ООО "РСТ". Еще 12 организаций заинтересовались перспективами работы в Новочебоксарске", - пояснил врио главы республики.

Он также добавил, что предприятия разных направлений деятельности в ближайшие годы благодаря приданию городу статуса ТОСЭР создадут два десятка новых производств. Ожидаемый объем инвестиций составит около 10 млрд рублей, будет создано более 1 000 новых рабочих мест.

По словам Николаева, правительством региона уже проработаны соглашения с предприятиями, которые могли бы стать резидентами такой экономической зоны. "Главная задача - обеспечить благоприятные условия для создания новых производств. Это и серьезные инвестиции, и новые рабочие места и решение вопросов диверсификации экономики города", - привели слова Николаева в его пресс-службе. Как уточнили в пресс-службе Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии, город Канаш стал первым из пяти моногородов республики, который получил статус территории опережающего развития (ТОР) в марте 2018 года.