Власти Камчатки заявили, что дополнительный рейс в Иркутск будет развивать туризм региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июля. /ТАСС/. Введение второго дополнительного рейса в неделю по субботам с Камчатки в столицу Восточной Сибири - город Иркутск и обратно позволит привлечь новых гостей в два региона с мощным туристическим потенциалом, рассказала ТАСС врио руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Лассаль.

Первый прямой авиарейс между Камчаткой и Иркутском авиакомпания S7 запустила весной 2020 года в рамках реализации соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между двумя регионами. В связи с закрытием государственных границ из-за угрозы распространения коронавируса и увеличившегося пассажиропотока на внутренних рейсах было принято решение о запуске дополнительного рейса c Камчатки в Иркутск.

"Наступило время путешествовать по России. Мы активно работаем над разработкой новых авиамаршрутов. С 2018 года запущены прямые рейсы на Чукотку, в Магадан, Приморский край. Сейчас вот открыто направление в Иркутск. Дополнительный маршрут позволит организовать на полуостров турпоток из Иркутской области, Бурятии и других соседних субъектов, а также позволит жителям нашего полуострова поехать в Восточную Сибирь и отправиться в путешествие по Байкалу", - сказала Лассаль.

Отмечается, что до запуска прямых рейсов жители Камчатки могли добраться до Иркутской области только рейсами с пересадками. В среднем дорога до этого региона у камчатцев занимала 10-15 часов. Прямые рейсы сократили время в пути до столицы Восточной Сибири до пяти часов.

Президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства предложил бизнесу формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. В июне полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туристическую отрасль после пандемии.