Турбизнес КБР при благоприятных обстоятельствах может восстановиться к концу года

НАЛЬЧИК, 12 июля. /ТАСС/. Туристический бизнес Кабардино-Балкарии (КБР), не работающий полгода и понесший значительный ущерб от пандемии, может восстановиться к концу 2020 года при благоприятном стечении обстоятельств. Такое мнение высказал ТАСС министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

Профилактические ограничительные меры и прекращение на период пандемии коронавируса работы 221 туристического и курортного объекта в Кабардино-Балкарии вдвое снизили туристический поток в республику по итогам шести месяцев этого года. В регионе с 28 марта были закрыты все турбазы, санатории и дома отдыха, музеи и другие популярные места с массовым пребыванием. Туристический комплекс заработал с 10 июля.

"За первое полугодие 2020 года в республике отдохнули 144 тыс. человек, что в два раза меньше аналогичного показателя 2019 года, из них 5,9 тыс. иностранцев, что на 40% меньше аналогичного периода прошлого года. Общий объем предоставленных услуг за этот период, по расчетам министерства в сфере туризма, составляет 1,6 млрд рублей, что также в два раза меньше в сравнении с сопоставимыми тарифами на услуги 2019 года. Я, возможно, покажусь оптимистом, но если не будет никаких катаклизмов, типа второй волны коронавируса, селевых потоков, наводнений, которые будут препятствовать развитию в каком-то конкретном районе, то к концу 2020 года вполне реально выйти на уровень 2019-го", - рассказал Шогенцуков.

Он подчеркнул, что желающих приехать в республику не стало меньше, а на телефоны горячей линии министерства и на аккаунты в соцсетях поступает много заявок на посещение региона. "Для того чтобы вернуть турпоток, необходима очень взвешенная политика, индивидуальная работа с туроператорами и регионами чем мы сейчас и занимаемся, предлагая различные варианты льгот, привлекая определенными событийными мероприятиями", - отметил он. Росту будет способствовать и взвешенная ценовая политика, к которой власти призывают предпринимателей.

"Мы не можем диктовать ценовую политику, особенно в частном секторе, но там, где участвует государство, цены не поднялись ни на одну копейку, даже не проиндексированы пока еще на уровень инфляции. Что касается частного сектора, мы разъясняем, что поднятие цен вызовет полнейший негатив, что отразится на всей отрасли, цены сейчас взвинчивать нельзя, по нашим прогнозам, цены останутся прежними", - заверил собеседник агентства.

В период вынужденного простоя у предприятий отрасли была возможность привести в порядок материально-техническую базу и обучать свой персонал, а власти создавали условия, делающие регион более привлекательным. "Строятся дороги, улучшается логистика, особенно по городу Нальчику и по курортной части, я считаю, что произошли беспрецедентные изменения. Местами подтянулся сервис в гостиничном комплексе - многие прозрели и понимают, что его надо поднимать. Мы выезжали по районам и видели, что люди были озабочены хозяйственными вопросами, а что касается обучения, сейчас много очень интересных бесплатных онлайн курсов в том числе и в сфере гостеприимства, туристической деятельности, менеджмента отелей. Мы все эти данные всегда рассылаем всем, кто заинтересован, и там люди участвовали", - добавил Шогенцуков.

Туристическая сфера КБР

Традиционно популярными среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии остаются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии. Для посещения открыты лагерь "Уллу-Тау" (Приэльбрусье) и гостиный двор "Уштулу" (Черекский район), многие отдыхают на термальных источниках "Гедуко" и "Янтарный".

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" расположен в предгорной зоне, в самом комфортном в климатическом отношении районе столицы КБР Долинске. Специализируется в лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки.

Здесь есть свыше десяти минеральных источников и скважин, он занимает территорию площадью около 2 тыс. га. Большая часть курорта - парковая и лесопарковая зона, куда входит Нальчикский парк культуры и отдыха (создан в 1850 году, на 120 га произрастают более 140 видов деревьев и кустарников Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки, Южной Европы, Малой Азии, Китая и Японии).

По данным Министерства курортов и туризма КБР, регион в 2018 году посетили 552,3 тыс. отдыхающих, в 2019 году в республике отдохнули уже 602 тыс. человек. Из-за пандемии в марте 2020 года власти региона закрыли все туристические объекты и весь санаторно-курортный комплекс, как следствие в первом полугодии турпоток в КБР снизился на 50%. В настоящее время перечень объектов природно-рекреационного туристического комплекса КБР насчитывает 221 предприятие, республика единовременно может разместить более 15,8 тыс. туристов и отдыхающих.