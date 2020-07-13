"Газпром нефть" впервые поставила свою арктическую нефть в Китай

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" осуществила первую поставку своей арктической нефти Novy Port в Китай в порт Янтай. Объем первой партии составил 144 тыс. тонн, сообщает компания.

До этого компания поставляла свою арктическую нефть в Европу: с 2013 году объем поставок составил более 40 млн тонн сортов ARCO (Приразломное месторождение) и Novy Port (Новопортовское месторождение).

"Успешный опыт реализации арктических сортов нефти на европейском рынке и глубокое понимание рынков Азиатско-Тихоокеанского региона позволяют "Газпром нефти" предлагать сорт Novy Port с уникальной схемой круглогодичной логистики азиатским партнерам. С учетом планов компании по расширению географии поставок арктической нефти развитие сотрудничества с покупателями Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона имеет для нас стратегическое значение", - сказал заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Новопортовское месторождение - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал. Оно расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры. Круглогодичная отгрузка углеводородов с Новопортовского месторождения осуществляется с помощью нефтеналивного терминала "Ворота Арктики" в Обской губе.