МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МТС Банк подключился к Системе быстрых платежей Банка России. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"ПАО "МТС-Банк" сообщает о подключении к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России клиентам банка стали доступны мгновенные переводы по номеру телефона в другие банки, подключенные к системе, в мобильном приложении "МТС Деньги". Основное преимущество сервиса на базе СБП - не нужно указывать реквизиты счета и номер карты получателя, зачисление средств происходит мгновенно. При переводах на сумму до 100 тысяч рублей в месяц комиссия не взимается. Кроме того, в рамках запуска МТС Банк не будет взимать с клиентов комиссию за перевод суммы свыше 100 тысяч рублей до 1 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-президент, руководитель кластера Daily Banking финучереждения Владимир Стасевич, подключение к СБП является планомерным этапом внедрения удобных для клиентов сервисов в дистанционных каналах обслуживания.

"До конца текущего года мы запустим пилоты по осуществлению платежей в пользу юридических лиц (C2B), что позволит клиентам рассчитываться за товары и услуги, пополнять лицевые счета МТС с использованием СБП в различных каналах обслуживания клиентов - терминалах самообслуживания МТС Банка, салонах МТС и т. д.", - добавил Стасевич, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы банка.

Минимальная сумма перевода через СБП в МТС Банке составляет 10 рублей, максимальная до 600 тысяч рублей. Максимальная общая сумма переводов за один календарный месяц 1,5 млн рублей.

МТС Банк - универсальный коммерческий банк, основанный в 1993 году. Входит в число 50 ведущих банков России по величине активов. Основными акционерами являются частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." - дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".

СБП

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. На данный момент к СБП подключены более 70 банков, представлены все крупнейшие кредитные организации России.