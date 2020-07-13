Акселерационная программа "Фабрика туристических продуктов и сервисов" началась в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Городская программа "Фабрика туристических продуктов и сервисов" по созданию и запуску новых продуктов, сервисов и IT-решений в сфере туризма и гостеприимства во второй раз стартовала в Москве с 13 июля. В ней принимают участие 32 команды, которые будут развивать свои проекты от идеи до готовых решений, а также более 400 слушателей образовательной программы со всего мира, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Программа "Фабрики" включает в себя два трека - "Стартап" и "Слушатель". Первый - для тех, кто хочет воплотить свои идеи и запустить новый туристический продукт. Второй - для желающих пройти только восьминедельный образовательный онлайн-интенсив.

"Тринадцатого июля начала свою работу "Фабрика туристических продуктов и сервисов" - городская программа по созданию и запуску новых продуктов, сервисов и IT-решений в сфере туризма и гостеприимства. В ней принимают участие 32 команды, которые будут развивать свои проекты от идеи до готовых решений, а также более 400 слушателей образовательной программы со всего мира. "Фабрика" создана Комитетом по туризму города Москвы в рамках проекта Moscow Travel Hub", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, было подано 260 заявок на участие в треке "Стартап", из которых эксперты отобрали 32 команды. Их ждут лекции от экспертов и представителей крупных компаний в сфере туризма, трекинг, а также демо-день, на котором они представят результаты своей работы. Лучшие из них смогут запустить пилотные проекты с партнерами "Фабрики" и вывести свой продукт на рынок.

"На общедоступный образовательный онлайн-курс уже записались более 400 человек из 85 городов мира, в том числе Рима, Токио, Риги, Кейптауна, Барселоны, Нур-Султана, Минска и других. Образовательная программа состоит из семи тематических модулей, посвященных этапам запуска продукта от разработки идеи до подготовки питча", - говорится в сообщении.

О проекте

"Фабрика туристических продуктов и сервисов" - часть программы Moscow Travel Hub столичного комитета по туризму. Программа нацелена на тесную интеграцию турбизнеса с IT-отраслью и на сотрудничество уже состоявшихся компаний со стартапами. По сути это образовательная и экспертная площадка для внедрения современных технологий и поиска новых источников развития, а также для выработки универсальных механизмов адаптации к нынешним условиям. Первый поток "Фабрики" прошел в июне.