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Матвиенко сообщила о повышенном спросе на льготные кредиты для бизнеса

Спикер Совфеда попросила Банк России и кабмин обратить внимание на эту ситуацию, чтоб предотвратить банкротства

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко просит правительство и Банк России обратить внимание на то, что спрос бизнеса на льготное кредитование превышает предложение. Об этом Матвиенко заявила на заседании Совета по развитию финансового рынка с участием главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

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"Наиболее востребована у бизнеса так называемая программа со списанием задолженностей и процентов по ней. По этой программе банки одобрили кредиты на сумму более 315 млрд рублей. Но даже в таких масштабах спрос сегодня явно превышает предложение. Поэтому прошу Банк России и правительство обратить внимание на эту ситуацию, чтобы через пару месяцев мы не получили новые банкротства", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что программа беспроцентного кредитования уже позволила сохранить более миллиона рабочих мест в пострадавших отраслях. По ее мнению, Банку России необходимо и дальше поддерживать регуляторные послабления для стимулирования кредитных организаций в вопросе развития собственных программ реструктуризации кредитов.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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